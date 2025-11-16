Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMINHADA

Sidninho apoia reeleição de Marcelinho Veiga em reunião política

Sidninho foi reeleito vereador de Salvador, em 2024, com mais de 10 mil votos

Redação

Por Redação

16/11/2025 - 19:25 h
Marcelinho Veiga citou currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana
Marcelinho Veiga citou currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana -

Diálogo sobre políticas públicas e sociais, desenvolvimento de cidades, geração de emprego e renda, saneamento básico e gestão ambiental sustentável. Essas foram algumas das pautas tratadas durante reunião que selou o apoio do vereador de Salvador Sidninho (PP) à reeleição de deputado estadual de Marcelinho Veiga (União Brasil) no pleito de outubro do ano que vem.

De acordo com o parlamentar democrata, a caminhada para reeleição segue acelerada. Ele fala do currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Reforçamos nossa luta para manter o trabalho na Assembleia e criar meios para que pessoas de bairros em situação vulnerável tenham assistência social, como faz o edil em seu mandato", declara Marcelinho.

Leia Também:

Prefeito pede empréstimo de R$ 40 milhões sem detalhar finalidade
Empresa denuncia licitação de combustível da Câmara de Cristópolis
Parlamentar é expulsa de partido em cidade baiana

Sidninho foi reeleito vereador de Salvador em 2024 com mais de 10 mil votos. Sua atuação na periferia chamou a atenção de Marcelinho.

"Estamos trabalhando juntos por mais projetos para Salvador, considerando a visão da periferia. Isso que é preciso se fazer com rapidez", completa Marcelinho.

Os dois fazem parte de grupos políticos que, a nível estadual, têm se alinhado em diversos momentos. O apoio, neste contexto, refere-se à cessão a base eleitoral em Salvador para garantir a reeleição de Veiga na Assembleia Legislativa da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assistência social desenvolvimento urbano Emprego e Renda gestão ambiental políticas públicas saneamento básico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marcelinho Veiga citou currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana
Play

Veja a primeira foto de Bolsonaro após prisão preventiva na sede da PF

Marcelinho Veiga citou currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana
Play

Video: Bolsonaro explica como danificou tornozeleira eletrônica

Marcelinho Veiga citou currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana
Play

Câmara abre votação de projeto que promete acabar com CV e PCC

Marcelinho Veiga citou currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

x