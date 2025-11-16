CAMINHADA
Sidninho apoia reeleição de Marcelinho Veiga em reunião política
Sidninho foi reeleito vereador de Salvador, em 2024, com mais de 10 mil votos
Por Redação
Diálogo sobre políticas públicas e sociais, desenvolvimento de cidades, geração de emprego e renda, saneamento básico e gestão ambiental sustentável. Essas foram algumas das pautas tratadas durante reunião que selou o apoio do vereador de Salvador Sidninho (PP) à reeleição de deputado estadual de Marcelinho Veiga (União Brasil) no pleito de outubro do ano que vem.
De acordo com o parlamentar democrata, a caminhada para reeleição segue acelerada. Ele fala do currículo de Sidninho, citando intervenções realizadas na periferia da capital baiana.
"Reforçamos nossa luta para manter o trabalho na Assembleia e criar meios para que pessoas de bairros em situação vulnerável tenham assistência social, como faz o edil em seu mandato", declara Marcelinho.
Sidninho foi reeleito vereador de Salvador em 2024 com mais de 10 mil votos. Sua atuação na periferia chamou a atenção de Marcelinho.
"Estamos trabalhando juntos por mais projetos para Salvador, considerando a visão da periferia. Isso que é preciso se fazer com rapidez", completa Marcelinho.
Os dois fazem parte de grupos políticos que, a nível estadual, têm se alinhado em diversos momentos. O apoio, neste contexto, refere-se à cessão a base eleitoral em Salvador para garantir a reeleição de Veiga na Assembleia Legislativa da Bahia.
