Chile decide: Jara x Kast em disputa histórica pela presidência

Jeannette Jara, da esquerda, e José Antonio Kast, candidato de ultra-direita correm vaga no segundo turno - Foto: Reprodução Redes Sociais

O Chile se prepara para um dos momentos mais decisivos de sua história recente: o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 14 de dezembro, que colocará frente a frente Jeannette Jara, da esquerda, e José Antonio Kast, candidato de ultra-direita. O pleito definirá quem comandará o país entre 2026 e 2030, em meio a um cenário de intensos debates sobre segurança e imigração.

No primeiro turno, realizado neste domingo, 16, mais de 15,7 milhões de eleitores eram esperados às urnas, que, pela primeira vez, desde 2012, tiveram caráter obrigatório no Chile. Quem deixou de votar está sujeito a multa. Além da presidência, a população escolheu também deputados e senadores, dando início a uma renovação ampla do cenário político chileno.

A segurança pública dominou o debate eleitoral. Entre 2015 e 2024, o índice de homicídios do país quase triplicou, em meio a uma crescente onda migratória, principalmente de venezuelanos, e à entrada da gangue Trem de Arágua, conhecida por sua origem em prisões na Venezuela. Para muitos eleitores, o aumento da criminalidade está ligado a esses fatores, transformando a segurança em tema central da eleição.

Jeannette Jara, de 51 anos, aparece como favorita na maioria das pesquisas. Filha da coalizão governamental, ela é a primeira candidata comunista a disputar a presidência desde o retorno da democracia e promete manter políticas sociais ampliadas.

Do outro lado, José Antonio Kast, que já concorreu à presidência em duas ocasiões anteriores, busca uma recuperação nas pesquisas com uma plataforma de linha dura contra o crime, conquistando eleitores preocupados com a escalada da violência.

Quem vencer assumirá o cargo em 11 de março de 2026, em um país que atravessa transformações sociais e políticas profundas, e cujas escolhas neste segundo turno podem definir a trajetória do Chile para a próxima década.