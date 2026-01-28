Menu
HOME > POLÍTICA
DIPLOMÁTICO

Crime organizado: os detalhes da reunião de Lula e presidente do Chile

Presidente brasileiro discutiu sobre combate ao crime e relação bilateral entre os países

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

28/01/2026 - 10:45 h

Presidente Lula e presidente Chile, José Antonio Kast
Presidente Lula e presidente Chile, José Antonio Kast

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com José Antonio Kast, presidente de direita recém-eleito do Chile. O encontro foi divulgado pelo Planalto, e por meio das redes sociais do petista.

Lula e Kast debateram sobre a importância de manter a relação bilateral entre os países e citou a disposição de ampliar a cooperação em áreas como infraestrutura, energia renovável, comércio e turismo.

"Enfatizei que o programa Rotas de Integração Sul-americana está estruturando dois corredores bioceânicos que utilizarão portos chilenos para facilitar a integração entre Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile, fortalecendo a conectividade regional", escreveu o presidente nas redes sociais.

O encontro ocorreu na última terça-feira, 27, na cidade do Panamá, na capital panamenha.

Lula anuncia encontro "olho no olho" com Trump em março
Aliança Brasil-França: o que Lula conversou com Macron?
Lula e Trump traçam segurança de fronteira e debatem crise venezuelana

Outro assunto que permeou a reunião foi sobre as ações conjuntas de combate ao crime de organizado, assim como o petista debateu com o chefe americano, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Tratamos ainda da necessidade de promover a estabilidade regional, reforçar a segurança pública e intensificar ações conjuntas de combate ao crime organizado, reconhecendo a importância da cooperação para enfrentar desafios comuns", disse.

Veja publicação

Quem participou da reunião?

No encontro, o presidente chileno estava acompanhado de futuros ministros do seu gabinete.

Já por parte do Brasil, a comitiva foi formada pelos seguintes nomes:

  • ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet;
  • os ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira;
  • Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho;
  • Turismo, Gustavo Feliciano.

Nas redes sociais, Lula ainda anunciou o encontro entre os chancelers dos dois países, na tentativa de estreitar o laço bilateral.

"Nossos ministros das Relações Exteriores deverão se reunir, nos próximos meses, com o objetivo de explorar novas áreas de cooperação e aprofundar ainda mais as relações bilaterais".

Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe

Este foi o primeiro encontro entre Lula e Kast, desde que o novo mandatário chileno foi eleito para assumir o país. Kast tomará posse em março.

Os dois estão na capital panamenha para participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, que acontece nesta quarta-feira, 28.

Durante a viagem, o presidente brasileiro vai assinar um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que estabelece regras de proteção de investimentos panamenhos no Brasil, e de brasileiros no Panamá.

brasil chile José Antonio Kast Lula

