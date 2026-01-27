Menu
HOME > BRASIL
PRIORIDADE

Lula anuncia encontro "olho no olho" com Trump em março

Presidente defendeu diálogo entre as "duas principais democracias do Ocidente"

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

27/01/2026 - 20:49 h

Encontro tem como objetivo central a retomada da "normalidade" nas relações diplomáticas
-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 27, durante agenda oficial no Panamá, que pretende se reunir com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de março, para uma conversa "olho no olho". O encontro tem como objetivo central a retomada da "normalidade" nas relações diplomáticas e o fortalecimento do multilateralismo.

"O Brasil e os Estados Unidos são as duas principais democracias do Ocidente. Acho que é importante que dois chefes de Estado conversem olhando um no olho do outro para discutir boas relações", declarou o mandatário.

Lula destacou que a prioridade é o diálogo institucional e o incremento das trocas econômicas entre as duas nações.

Agenda global

O movimento faz parte de uma ofensiva diplomática que incluiu contatos recentes com outros líderes mundiais, como o presidente francês Emmanuel Macron.

De acordo com o petista, o foco das conversas tem sido a defesa da democracia, a cooperação mútua e a busca por estratégias que acelerem o crescimento econômico global.

Cautela

Sobre a tensa situação política na Venezuela, Lula adotou um tom pragmático e cauteloso. Apesar da presença militar norte-americana na região, o presidente brasileiro defendeu a soberania do país vizinho e afirmou que a solução para a crise não deve ser imposta por agentes externos.

"Quem vai encontrar uma solução para o povo da Venezuela é o próprio povo venezuelano. Não será o Brasil, não serão os Estados Unidos", pontuou.

Lula reiterou que a comunidade internacional deve exercer a "paciência" e respeitar a autodeterminação da nação venezuelana, permitindo que o país decida seu próprio destino sem interferências.

Tags:

Brasil e EUA cooperação internacional Lula Multilateralismo relações diplomáticas venezuela

x