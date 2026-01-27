Filho de ex-craque da Seleção Brasileira assina com o Real Madrid

Enzo Alves, de 16 anos, é filho do ex-lateral Marcelo - Foto: Reprodução | Redes sociais

O filho do ex-lateral Marcelo, Enzo Alves, assinou seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid, clube que o pai defendeu por 16 temporadas e é ídolo. O atacante de 16 anos compartilhou o momento em uma publicação nas redes sociais, na segunda-feira, 26, em que aparece ao lado da família no Centro de Treinamento do clube.

“Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! ¡Hala Madrid!”, escreveu Enzo Alves na legenda da publicação.

Vinícius Júnior e Rodrygo, craques brasileiros que vestem a camisa do clube espanhol, parabenizaram o jovem atacante nos comentários da postagem. Marcelo, por sua vez, fez uma publicação à parte no seu perfil para comemorar a assinatura de contrato do filho.

Carreira promissora

O filho do lateral é uma das principais promessas das categorias de base do Real Madrid, colecionando boas atuações que o levaram a ser convocado para defender a Seleção sub-17 da Espanha, já que nasceu no país europeu.

Além disso, em dezembro de 2025, Enzo foi relacionado para jogar pelo Real Madrid Castilla, equipe B do clube, que disputa a terceira divisão do futebol espanhol. Álvaro Arbeloa, que era o técnico do Real Madrid Castilla à época e hoje treina o time principal, convocou o jovem para uma partida contra o Manchester City sub-21, pela Premier League International Cup.