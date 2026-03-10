Caso envolvendo sigilo do filho de Lula chega ao plenário do STF

Siga o A TARDE no Google

Lulinha - Foto: Nelson Almeida/AFP

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começará a analisar, em julgamento virtual a partir de 13 de março, a decisão do ministro Flávio Dino que anulou a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático de Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A medida havia sido autorizada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Após a decisão de Dino, a cúpula da comissão se reuniu na última segunda-feira, 9, com a Advocacia do Senado para discutir os próximos passos do recurso apresentado ao STF.

A quebra de sigilo apontou que Lulinha teria movimentado R$ 19,5 milhões entre 2022 e 2026, de acordo com dados obtidos pela CPMI.

Lulinha é o filho mais velho do presidente da República. Apesar de ter sido citado ao longo das investigações relacionadas ao caso do INSS, ele não é alvo de inquérito da Polícia Federal.

Por que o nome de Lulinha foi citado?

O nome do filho do presidente Lula apareceu durante operações de busca e apreensão contra a empresária Roberta Luchsinger, realizadas em dezembro do ano passado.

A Polícia Federal apura se Lulinha teria mantido uma sociedade oculta, por meio de Roberta, com António Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. A empresária também teve a quebra de sigilo aprovada pela CPMI, mas a decisão foi suspensa por Flávio Dino na última quarta-feira, 4.

Com as anulações determinadas pelo ministro, o acesso às informações sigilosas ficou suspenso. Caso o plenário do STF confirme a decisão, os pedidos de quebra de sigilo terão de ser votados novamente pela CPMI, desta vez de forma individual e não em bloco.

Lula aperta o filho

O presidente Lula conversou com Lulinha a respeito das suspeitas de envolvimento com o “Careca do INSS”, lobista que é um dos principais investigados no esquema de descontos indevidos em aposentadorias.

De acordo com o jornal O Globo, Lula orientou que o filho mais velho preste todos os esclarecimentos necessários sobre o caso e esteja à disposição das instituições.