Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

VAR no Senado? Otto Alencar ironiza votação contra Lulinha em CPMI

Presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar (PSD-BA) fez paralelo com futebol para criticar Carlos Viana (Podemos-MG)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/03/2026 - 13:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Otto Alencar (PSD-BA) -

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), ironizou o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), após a polêmica sessão, na semana passada, que aprovou a quebra dos sigilos de Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

Ao criticar o colega de parlamento, o pessedista fez um paralelo com o futebol, sugerindo que a próxima vez em que Viana for presidir uma Comissão na Casa, contrate um VAR — Árbitro Assistente de Vídeo, equipamento que utiliza imagens para revisar lances cruciais com o objetivo de reduzir erros.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tentativa de "golpe"

Após o tumultuado encontro, a bancada do governo no Congresso Nacional acusou o senador mineiro de dar um "golpe" durante a contagem de votos que aprovou a medida contra Lulinha.

A situação, agora, sobre a validação ou não da decisão, está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Diante do impasse, Otto Alencar fez uma sugestão inusitada ao chefe da Casa Alta.

Leia Também:

Otto Alencar recebe alta médica após cirurgia no coração
Na mira do STF, Lulinha ouve conselho do pai após decisão de Mendonça
CPI do INSS: Davi Alcolumbre pode anular quebra de sigilo de Lulinha
Lulinha tem sigilo quebrado e sessão da CPMI do INSS termina em briga

“Eu sugeri ao Davi que, da próxima vez que for colocar o Viana para presidir uma comissão, contrate um VAR", disse Otto em entrevista à colunista Milena Teixeira, do Metrópoles. "Toda vez que for colocar ele em uma relatoria é para contratar um VAR”, completou o parlamentar.

Ainda de acordo com o pessedista, Viana fez a contagem dos votos de forma “equivocada” e defendeu a recontagem dos votos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CPMI do INSS Lulinha otto alencar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x