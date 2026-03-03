VAR no Senado? Otto Alencar ironiza votação contra Lulinha em CPMI

Senador Otto Alencar (PSD-BA) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), ironizou o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), após a polêmica sessão, na semana passada, que aprovou a quebra dos sigilos de Fábio Luís Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula (PT).

Ao criticar o colega de parlamento, o pessedista fez um paralelo com o futebol, sugerindo que a próxima vez em que Viana for presidir uma Comissão na Casa, contrate um VAR — Árbitro Assistente de Vídeo, equipamento que utiliza imagens para revisar lances cruciais com o objetivo de reduzir erros.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tentativa de "golpe"

Após o tumultuado encontro, a bancada do governo no Congresso Nacional acusou o senador mineiro de dar um "golpe" durante a contagem de votos que aprovou a medida contra Lulinha.

A situação, agora, sobre a validação ou não da decisão, está nas mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Diante do impasse, Otto Alencar fez uma sugestão inusitada ao chefe da Casa Alta.

“Eu sugeri ao Davi que, da próxima vez que for colocar o Viana para presidir uma comissão, contrate um VAR", disse Otto em entrevista à colunista Milena Teixeira, do Metrópoles. "Toda vez que for colocar ele em uma relatoria é para contratar um VAR”, completou o parlamentar.

Ainda de acordo com o pessedista, Viana fez a contagem dos votos de forma “equivocada” e defendeu a recontagem dos votos.