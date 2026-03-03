Menu
POLÍTICA

Na mira do STF, Lulinha ouve conselho do pai após decisão de Mendonça

Autorização para quebra de sigilos foi dada no mês de fevereiro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/03/2026 - 10:18 h | Atualizada em 03/03/2026 - 10:49

Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula (PT)
Lulinha é o filho mais velho do presidente Lula (PT)

O presidente Lula (PT) reagiu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, determinar a quebra dos sigilos bancário e telemático — conteúdo pessoal armazenado em ambiente digital — de Fabio Luís Lula da Silva, o Lulinha, na última quinta-feira, 26.

Inicialmente, o presidente ficou espantado com a notícia, de acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. Em seguida, buscou informações junto a auxiliares, questionando o porquê da decisão, uma vez que o próprio filho havia se colocado à disposição da Justiça para esclarecimentos.

Ele foi informado, então, que a solicitação foi feita pela Polícia Federal (PF) em janeiro deste ano e autorizada por Mendonça em fevereiro.

Leia Também:

CPMI do INSS: base de Lula tenta barrar quebra de sigilo de Lulinha
Lulinha tem sigilo quebrado e sessão da CPMI do INSS termina em briga
Lulinha é citado por testemunhas em investigação na fraude do INSS

Conversa com Lulinha

Depois das conversas, Lula ligou para o filho, que mora na Espanha. No diálogo, ele orientou o filho a continuar prestando esclarecimentos ao STF.

Segundo aliados, Lulinha estaria até mesmo disposto a viajar ao Brasil para depor, se necessário.

Sentimento

A aliados, Lula tem dito que, embora tenha sido indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acredita que André Mendonça não agirá de "má-fé" na condução do inquérito contra Lulinha, atuando sem perseguição.

x