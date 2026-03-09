Lula pede ao filho que explique relação com Careca do INSS

Lula e Lulinha conversaram sobre investigação que apura fraudes no INSS. - Foto: Divulgação

O presidente Lula conversou com o filho Fabio Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, a respeito das suspeitas de envolvimento com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, lobista que é um dos principais investigados no esquema de descontos indevidos em aposentadorias.

De acordo com relatos, Lula orientou que o filho mais velho preste todos os esclarecimentos necessários sobre o caso e esteja à disposição das instituições. A informação é do jornal O Globo.

Na conversa, o presidente teria dito ainda que, se o filho for inocente, deve se defender e, depois, buscar retratar sua honra. Lulinha mora na Espanha desde o ano passado.

O avanço das investigações tem preocupado o Palácio do Planalto, que calcula eventuais danos eleitorais à imagem de Lula. A apuração de suspeitas de ligações do Lulinha com personagens das fraudes no INSS é a principal aposta da oposição para desgastar Lula.

Risco eleitoral

O entorno do petista tem como estratégia comparar a diferença de postura de Lula e ao do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto a investigações envolvendo seus filhos:

“Bolsonaro mudou cinco diretores da PF (na época das investigações contra Flavio Bolsonaro no caso das rachadinhas), intimidou o ministro da Justiça à época (Sergio Moro), enquanto Lula tem estimulado as investigações com independência e autonomia das instituições”, argumenta advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho.