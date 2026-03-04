Lulinha e Messias: entenda o racha na relação entre Alcolumbre e Lula

Siga o A TARDE no Google

Após negar o pedido do PT para anular a votação da CPMI do INSS que determinou a quebra do sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizou que pode não pautar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso o presidente Lula (PT) formalize o nome.

De acordo com informações do blog de Caio Junqueira, da CNN, o Palácio do Planalto já teria sido avisado sobre esse movimento.

Formalização fica em segundo plano

Além da resistência de Alcolumbre, que preferia o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso na Corte, a avaliação no Planalto é de que, neste momento, Messias não teria votos suficientes para ser aprovado.

Como Lula costuma formalizar indicações apenas quando há segurança quanto ao apoio necessário no Senado, o envio do nome não deve ocorrer tão cedo.

Neste momento, o petista já trabalha com a possibilidade de deixar a indicação para depois das eleições, caso seja reeleição.