Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLIMA TENSO

Lulinha e Messias: entenda o racha na relação entre Alcolumbre e Lula

Movimentos dos últimos dias mostram “amizade” estremecida entre os presidentes

Ane Catarine

Por Ane Catarine

04/03/2026 - 7:43 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula e Alcolumbre
Lula e Alcolumbre -

Após negar o pedido do PT para anular a votação da CPMI do INSS que determinou a quebra do sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizou que pode não pautar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso o presidente Lula (PT) formalize o nome.

De acordo com informações do blog de Caio Junqueira, da CNN, o Palácio do Planalto já teria sido avisado sobre esse movimento.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Impasse de indicação de Jorge Messias pode mudar os planos de Lula no STF
Indicação de Messias ao STF deixou Wagner em saia justa
O que falta para Lula oficializar indicação de Messias ao STF

Formalização fica em segundo plano

Além da resistência de Alcolumbre, que preferia o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso na Corte, a avaliação no Planalto é de que, neste momento, Messias não teria votos suficientes para ser aprovado.

Como Lula costuma formalizar indicações apenas quando há segurança quanto ao apoio necessário no Senado, o envio do nome não deve ocorrer tão cedo.

Neste momento, o petista já trabalha com a possibilidade de deixar a indicação para depois das eleições, caso seja reeleição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CPMI do INSS Davi Alcolumbre Jorge Messias Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Alcolumbre
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Lula e Alcolumbre
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Lula e Alcolumbre
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Lula e Alcolumbre
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x