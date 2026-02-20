Menu
SEM AVANÇO

Impasse de indicação de Jorge Messias pode mudar os planos de Lula no STF

Escolha de Lula completa três meses sem avanço no Senado

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/02/2026 - 6:59 h | Atualizada em 20/02/2026 - 7:23

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula e Jorge Messias
Lula e Jorge Messias

O anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que indicaria o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) completa três meses sem avanço nesta sexta-feira, 20.

Apesar de ter tornado público o nome em 20 de novembro, Lula ainda não enviou ao Senado Federal a mensagem necessária para formalizar a indicação. O documento é indispensável para iniciar a tramitação, que inclui sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e votação no plenário.

Dias após o anúncio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), chegou a agendar a sabatina para 10 de dezembro. Como a mensagem presidencial não foi encaminhada, a sessão foi cancelada.

Ao Portal A TARDE, o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, explicou que a demora da indicação é uma estratégia para evitar o risco de rejeição, já que parte significativa da Casa demonstrava preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A vaga em questão é referente a cadeira deixada pela aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Histórico de rejeições

Em 134 anos de história do Supremo, o Senado rejeitou apenas cinco indicações presidenciais à Corte. Todas ocorreram em 1894, durante o governo de Floriano Peixoto. Desde então, nenhum nome foi barrado.

Diante do cenário político, Lula tem buscado costurar acordos antes de formalizar a indicação.

Próximos passos

O presidente deve se reunir com Davi Alcolumbre após retornar da Ásia. A expectativa é que, havendo consenso, a mensagem seja enviada até março.

Davi Alcolumbre governo Lula Jorge Messias Senado Federal supremo tribunal federal

