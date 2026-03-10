Menu
ELEIÇÕES 2026

Lula fortalecido? PT aposta no Caso Master para o pleito de outubro

Edinho Silva avaliou impacto do Caso Master nas eleições

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/03/2026 - 7:44 h

Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) -

O presidente Lula (PT) deve sair fortalecido eleitoralmente com o Caso do Banco Master para o pleito de outubro. A avaliação é do presidente nacional da sigla, Edinho Silva.

De acordo com o dirigente, por mais que a crise estimule o antissistema, Lula pode se fortalecer na medida em que a população entender que o governo não interfere nas investigações.

"Influência já está tendo. Junto com as emendas e Refit, que ainda está por vir. São casos que vão alterar a conjuntura", disse Edinho ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

"Por mais que o ‘debate da corrupção’ estimule o antissistema, o ‘decantar dos fatos’, deve fortalecer o governo que ‘não interfere nas investigações e quer que tudo seja apurado’. Deve fortalecer o presidente Lula, que faz o certo", completou.

Receio

Apesar da avaliação, o Metrópoles pontuou que lideranças do PT mantinham relação com Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Banco Master e cujo celular também está sendo vasculhado pela Polícia Federal (PF).

Além disso, nos bastidores, integrantes do PT admitem receio com a eventual divulgação do conteúdo do aparelho do sócio de Vorcaro.

x