ELEIÇÕES 2026
Lula fortalecido? PT aposta no Caso Master para o pleito de outubro
Edinho Silva avaliou impacto do Caso Master nas eleições
Por Yuri Abreu
O presidente Lula (PT) deve sair fortalecido eleitoralmente com o Caso do Banco Master para o pleito de outubro. A avaliação é do presidente nacional da sigla, Edinho Silva.
De acordo com o dirigente, por mais que a crise estimule o antissistema, Lula pode se fortalecer na medida em que a população entender que o governo não interfere nas investigações.
"Influência já está tendo. Junto com as emendas e Refit, que ainda está por vir. São casos que vão alterar a conjuntura", disse Edinho ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.
"Por mais que o ‘debate da corrupção’ estimule o antissistema, o ‘decantar dos fatos’, deve fortalecer o governo que ‘não interfere nas investigações e quer que tudo seja apurado’. Deve fortalecer o presidente Lula, que faz o certo", completou.
Receio
Apesar da avaliação, o Metrópoles pontuou que lideranças do PT mantinham relação com Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Banco Master e cujo celular também está sendo vasculhado pela Polícia Federal (PF).
Além disso, nos bastidores, integrantes do PT admitem receio com a eventual divulgação do conteúdo do aparelho do sócio de Vorcaro.
