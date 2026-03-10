Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

PSB aposta em permanência de Alckmin como vice de Lula

Ida de Haddad para governo de SP muda jogo político

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

10/03/2026 - 6:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Alckmin deve ser novamente vice de Lula em outubro
Alckmin deve ser novamente vice de Lula em outubro -

Nomes do núcleo principal do PSB acreditam que o vice-presidente Geraldo Alckmin, filiado ao partido, deve permanecer no mesmo posto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição.

A informação é da coluna painel, do jornal Folha de S. Paulo. Segundo a publicação, a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo de São Paulo, cenário que deve ser confirmado nas próximas semanas, muda o destino político de Alckmin.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes de decisão de Haddad em ser candidato ao executivo paulista, Alckmin era a principal aposta no entorno de Lula para concorrer ao cargo. Quatro vezes governador do estado, o ex-tucano teria como missão montar o palanque para o presidente petista no maior colégio eleitoral do país, em uma eventual disputa contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição.

Leia Também:

Leite 'culpa' Bolsonaro por volta de Lula ao Planalto
Avante anuncia 'pacote' de deputados filiados na Alba
Haddad prepara saída da Fazenda para concorrer governo de SP

Haddad candidato

Antes resistente em ser candidato a qualquer cargo nas eleições de outubro, Fernando Haddad tem considerado tentar novamente o governo de São Paulo, após ter sido derrotado por Tarcísio de Freitas em 2022.

Para ser candidato, Haddad precisará se desincompatibilizar do Ministério da Fazenda até o final de abril, prazo previsto na legislação eleitoral.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Geraldo Alckmin Lula vice

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alckmin deve ser novamente vice de Lula em outubro
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Alckmin deve ser novamente vice de Lula em outubro
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Alckmin deve ser novamente vice de Lula em outubro
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Alckmin deve ser novamente vice de Lula em outubro
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x