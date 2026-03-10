PSB aposta em permanência de Alckmin como vice de Lula

Alckmin deve ser novamente vice de Lula em outubro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Nomes do núcleo principal do PSB acreditam que o vice-presidente Geraldo Alckmin, filiado ao partido, deve permanecer no mesmo posto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à reeleição.

A informação é da coluna painel, do jornal Folha de S. Paulo. Segundo a publicação, a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo de São Paulo, cenário que deve ser confirmado nas próximas semanas, muda o destino político de Alckmin.

Antes de decisão de Haddad em ser candidato ao executivo paulista, Alckmin era a principal aposta no entorno de Lula para concorrer ao cargo. Quatro vezes governador do estado, o ex-tucano teria como missão montar o palanque para o presidente petista no maior colégio eleitoral do país, em uma eventual disputa contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição.

Haddad candidato

Antes resistente em ser candidato a qualquer cargo nas eleições de outubro, Fernando Haddad tem considerado tentar novamente o governo de São Paulo, após ter sido derrotado por Tarcísio de Freitas em 2022.

Para ser candidato, Haddad precisará se desincompatibilizar do Ministério da Fazenda até o final de abril, prazo previsto na legislação eleitoral.