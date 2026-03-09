Menu
POLÍTICA

Leite 'culpa' Bolsonaro por volta de Lula ao Planalto

Nome é uma das apostas do PSD para eleição presidencial

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

09/03/2026 - 18:20 h

Lula e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul
Lula e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul -

Pré-candidato do PSD ao Palácio do Planalto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltar a culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo retorno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder.

Durante palestra em São Paulo, Leite, que ainda tenta viabilizar seu nome para concorrer à presidência em outubro deste ano, afirmou que Bolsonaro estava fragilizado, do ponto de vista político, para tentar um segundo mandato, o que colaborou para a volta de Lula.

Leite ainda alertou para o risco do presidente Lula seguir pelo mesmo caminho, caso insista no que ele chamou de 'agenda de divisão'.

“O legado de Bolsonaro foi trazer Lula, que estava politicamente inviabilizado, de volta [...] Talvez o de Lula, se insistir na agenda de dividir, seja trazer o outro lado do grupo político de volta", disparou Leite.

Postura neutra

Em 2022, Eduardo Leite, que foi reeleito governador na ocasião, preferiu adotar uma postura de neutralidade no segundo turno da eleição presidencial protagonizada entre Lula e Bolsonaro.

Apesar do movimento neutro, Leite recebeu apoio dos petistas no Rio Grande do Sul, quando disputou o executivo contra o ex-ministro Onyx Lorenzoni, do PL.

“Eu não vou abrir o meu voto para presidente para não contaminar o debate e não deixar que se discuta apenas o Brasil e não o Rio Grande”, afirmou na época.

Bolsonaro Eduardo Leite eleições Lula

