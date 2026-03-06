CRÍTICA
"Legado do Bolsonaro foi trazer o Lula de volta", dispara governador
Político também afirmou que Bolsonaro não tinha empatia e habilidade política
Durante um encontro entre pré-candidatos à Presidência filiados ao Partido Social Democrático (PSD), realizado na noite desta sexta-feira, 6, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez duras críticas a Jair Bolsonaro. Segundo ele, o ex-presidente foi o grande responsável pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.
“Eu não acredito em mitos e salvadores da pátria. O grande legado do Bolsonaro foi trazer o Lula de volta.”, disparou Eduardo Leite.
“Não adianta simplesmente querer tirar o PT. Porque, se for para colocar um mau gestor, sem capacidade, sem habilidade política, sem empatia, sem disposição de fazer transformações profundas, o PT volta depois. Ficou claro isso com Bolsonaro. Não houve entregas para a sociedade”, complementou o gaúcho.
O encontro reuniu centenas de pessoas num clube da Zona Sul de São Paulo.
Disputa eleitoral
O governador do Rio Grande do Sul disputa a preferência do presidente do partido, Gilberto Kassab, para se viabilizar na corrida eleitoral contra Lula e Flávio Bolsonaro (PL), em outubro. Além dele, estavam presentes no evento o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que também são pré-candidatos à Presidência.
Diferentemente de Eduardo Leite, Caiado e Ratinho demonstram afinidade pública com Flávio Bolsonaro, já tendo participado, em mais de uma oportunidade, de atos bolsonaristas na Avenida Paulista, em São Paulo. Ambos antecipam apoio ao filho do ex-presidente num eventual segundo turno contra Lula.
Kassab promete definir quem será o representante nas urnas até o dia 15, mas não descarta antecipar o anúncio.
