POLÍTICA
POLÍTICA

Irmão de deputado fica ferido após avião fazer pouso forçado na Bahia

Aeronave apresentou falha no motor durante voo panorâmico

Luan Julião

Por Luan Julião

06/03/2026 - 14:09 h

Incidente aconteceu em Guanambi, no sudoeste do estado
Incidente aconteceu em Guanambi, no sudoeste do estado

Um avião de pequeno porte precisou realizar um pouso forçado na tarde de quinta-feira, 5, na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O incidente deixou duas pessoas feridas, segundo informações divulgadas pela prefeitura do município. Entre os ocupantes da aeronave estava Saulo Fernandes, irmão do deputado federal Charles Fernandes (PSD).

O parlamentar confirmou que o seu irmão e o piloto estavam no avião e informou que ambos passam bem após o ocorrido.

O que aconteceu?

De acordo com a prefeitura, o avião havia decolado do Aeroporto Municipal Isaac Moura Rocha para realizar um voo panorâmico, modalidade de passeio turístico que sobrevoa a região.

Durante o trajeto, o piloto identificou uma falha no motor da aeronave e não conseguiu retornar à pista do aeroporto. Diante da situação, foi necessário realizar um pouso de emergência em uma área aberta às margens da rodovia que liga Guanambi ao município de Caetité.

Após o pouso, os dois ocupantes receberam atendimento médico. Conforme a prefeitura, um deles sofreu um ferimento na cabeça e apresentou hematoma na costela, enquanto o outro teve apenas escoriações leves. Ambos foram encaminhados para o Hospital Geral de Guanambi, onde passaram por avaliação e exames.

A gestão municipal informou ainda que o avião pertence a um proprietário particular e que o voo seguia os protocolos estabelecidos para operação no aeroporto da cidade.

Vídeo publicado nas redes sociais

Cinco dias antes do incidente, o deputado Charles Fernandes havia publicado um vídeo ao lado do irmão, mostrando um sobrevoo pela região de Guanambi. Na gravação, ele comentava sobre o nível de água nas barragens locais após as chuvas recentes.

"Aproveitando esse sábado a tarde mais o mano, dando uma volta ali pela barragem de Ceraíma e Poço do Magro. Todas as duas tá com muita água. Tomara que a chuva continuem [...] para a alegria de todos, dos nossos amigos da zona rural e outras cidades da região"

Natural de Guanambi, Charles Fernandes foi eleito deputado federal nas eleições de 2022 e assumiu o mandato na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2023.

