BAHIA
BAHIA

Neoenergia inclui canal 180 nas faturas para denúncias de violência contra a mulher

Iniciativa integra o cronograma de ações da distribuidora em celebração ao Mês da Mulher

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/03/2026 - 11:35 h




A Neoenergia Coelba iniciou, ao longo do mês de março, uma ação em parceria com o Ministério das Mulheres para reforçar a rede de proteção às mulheres. A iniciativa inclui a divulgação do número 180, da Central de Atendimento à Mulher, no verso das contas de energia elétrica enviadas a mais de 6,7 milhões de clientes na Bahia.

A medida integra as ações da distribuidora para o Mês da Mulher e busca transformar um documento de uso cotidiano em um instrumento de utilidade pública, ampliando o acesso à informação sobre canais de denúncia e acolhimento.

Segundo a vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro, a proposta é aproveitar o alcance da empresa para levar informação diretamente aos lares. “Queremos que a presença da Neoenergia vá além do fornecimento de energia. Ao inserir o 180 nas faturas, ampliamos a rede de proteção e garantimos que a informação sobre acolhimento e denúncia esteja ao alcance de mais mulheres”, afirmou.

Serviço 180

O serviço 180 funciona gratuitamente e de forma confidencial, 24 horas por dia. O canal recebe denúncias de violência contra a mulher, oferece orientações sobre direitos e legislação e encaminha os casos para a rede de atendimento especializado e para as autoridades competentes, com garantia de anonimato.

Projeto escolar em Simões Filho debate violência contra mulher
Ser juíza mulher no Brasil e na Bahia: entre conquistas institucionais e desafios persistentes
Salvador oferece 395 vagas de emprego exclusivas para mulheres em março

Segundo o Ministério das Mulheres, foram mais de 1 milhão de atendimentos em 2025, o que equivale a cerca de 3 mil atendimentos por dia, e 155.111 denúncias de violência contra mulheres no ano passado, o que significa 425 denúncias por dia. Em janeiro de 2026, foram contabilizados 90.758 atendimentos e 15.575 denúncias de violência contra mulheres.

As faturas nesse formato também estão sendo distribuídas pela Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Brasília (DF), Neoenergia Pernambuco (PE) e Neoenergia Elektro (SP/MS), contabilizando mais de 17 milhões de clientes.

Tags:

central de atendimento Mês da Mulher Neoenergia Coelba violência contra mulher

x