Salvador oferece 395 vagas de emprego exclusivas para mulheres em março

Siga o A TARDE no Google

Também estão previstas oficinas e mentorias - Foto: Reprodução internet

A Prefeitura de Salvador anunciou a oferta de 395 vagas de emprego para mulheres em diversas áreas. As oportunidades serão disponibilizadas todas as quintas-feiras de março na unidade do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), localizada no bairro do Comércio.

A iniciativa faz parte das ações do Mês da Mulher e busca incentivar a inserção feminina no mercado de trabalho. Além do encaminhamento para vagas, a programação inclui atividades voltadas ao cuidado e à autoestima, como corte de cabelo, esmaltação e maquiagem.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Também estão previstas oficinas e mentorias, com orientações para elaboração de currículos, inscrições em cursos de qualificação profissional e dicas sobre postura no ambiente de trabalho, planejamento de carreira e inteligência emocional.

Cronograma das atividades

5 de março: encaminhamento prioritário para vagas destinadas às mulheres.

12 de março: ações de cuidado e autoestima, com serviços de beleza.

19 de março: oficina de orientação para elaboração de currículos e inscrições em cursos de qualificação profissional.

26 de março: mentoria sobre postura profissional, planejamento de carreira e inteligência emocional no trabalho.

Vagas disponíveis:

Auxiliar administrativo;

Atendente de farmácia;

Atendente balconista de farmácia júnior;

Conferente de logistica;

Pedagoga;

Empacotadora;

Atendente de delivery;

Sushiman;

Consultora de vendas;

Operadora de telemarketing receptivo

Auxiliar financeiro;

Auxiliar de cozinha;

Recepcionista de pousada;

Cozinheira de restaurante;

Garçonete;

Motorista de ônibus urbano;

Borracheira;

Mecânica de autos em geral;

Lubrificadora.

Serviço: