Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Salvador oferece 395 vagas de emprego exclusivas para mulheres em março

A iniciativa faz parte das ações do Mês da Mulher

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/03/2026 - 7:56 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Também estão previstas oficinas e mentorias
Também estão previstas oficinas e mentorias -

A Prefeitura de Salvador anunciou a oferta de 395 vagas de emprego para mulheres em diversas áreas. As oportunidades serão disponibilizadas todas as quintas-feiras de março na unidade do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), localizada no bairro do Comércio.

A iniciativa faz parte das ações do Mês da Mulher e busca incentivar a inserção feminina no mercado de trabalho. Além do encaminhamento para vagas, a programação inclui atividades voltadas ao cuidado e à autoestima, como corte de cabelo, esmaltação e maquiagem.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Também estão previstas oficinas e mentorias, com orientações para elaboração de currículos, inscrições em cursos de qualificação profissional e dicas sobre postura no ambiente de trabalho, planejamento de carreira e inteligência emocional.

Cronograma das atividades

  • 5 de março: encaminhamento prioritário para vagas destinadas às mulheres.
  • 12 de março: ações de cuidado e autoestima, com serviços de beleza.
  • 19 de março: oficina de orientação para elaboração de currículos e inscrições em cursos de qualificação profissional.
  • 26 de março: mentoria sobre postura profissional, planejamento de carreira e inteligência emocional no trabalho.

Leia Também:

Centro de Convenções da Bahia: arrematante terá até 8 meses para desmontar prédio
Águas de Março: Chuva em Salvador já supera média do mês em 4 dias
Projeto de Lei prevê aumento a professores de Salvador; saiba quanto

Vagas disponíveis:

  • Auxiliar administrativo;
  • Atendente de farmácia;
  • Atendente balconista de farmácia júnior;
  • Conferente de logistica;
  • Pedagoga;
  • Empacotadora;
  • Atendente de delivery;
  • Sushiman;
  • Consultora de vendas;
  • Operadora de telemarketing receptivo
  • Auxiliar financeiro;
  • Auxiliar de cozinha;
  • Recepcionista de pousada;
  • Cozinheira de restaurante;
  • Garçonete;
  • Motorista de ônibus urbano;
  • Borracheira;
  • Mecânica de autos em geral;
  • Lubrificadora.

Serviço:

  • O quê: Programação Especial do Mês da Mulher no SIMM.
  • Onde: Unidades do SIMM (Comércio).
  • Quando: Todas as quintas de março, a partir de 05/03.
  • Como participar: as interessadas devem comparecer munidas de documentos de identificação (RG, CPF e Carteira de Trabalho).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mês da Mulher Salvador Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Também estão previstas oficinas e mentorias
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Também estão previstas oficinas e mentorias
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Também estão previstas oficinas e mentorias
Play

Lasanha esquecida no forno pode ter causado explosão no Stiep

Também estão previstas oficinas e mentorias
Play

"Chão desabou": o relato dramático da sobrevivente de explosão em Salvador

x