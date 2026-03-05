SALVADOR
Salvador oferece 395 vagas de emprego exclusivas para mulheres em março
A iniciativa faz parte das ações do Mês da Mulher
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
A Prefeitura de Salvador anunciou a oferta de 395 vagas de emprego para mulheres em diversas áreas. As oportunidades serão disponibilizadas todas as quintas-feiras de março na unidade do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), localizada no bairro do Comércio.
A iniciativa faz parte das ações do Mês da Mulher e busca incentivar a inserção feminina no mercado de trabalho. Além do encaminhamento para vagas, a programação inclui atividades voltadas ao cuidado e à autoestima, como corte de cabelo, esmaltação e maquiagem.
Também estão previstas oficinas e mentorias, com orientações para elaboração de currículos, inscrições em cursos de qualificação profissional e dicas sobre postura no ambiente de trabalho, planejamento de carreira e inteligência emocional.
Cronograma das atividades
- 5 de março: encaminhamento prioritário para vagas destinadas às mulheres.
- 12 de março: ações de cuidado e autoestima, com serviços de beleza.
- 19 de março: oficina de orientação para elaboração de currículos e inscrições em cursos de qualificação profissional.
- 26 de março: mentoria sobre postura profissional, planejamento de carreira e inteligência emocional no trabalho.
Leia Também:
Vagas disponíveis:
- Auxiliar administrativo;
- Atendente de farmácia;
- Atendente balconista de farmácia júnior;
- Conferente de logistica;
- Pedagoga;
- Empacotadora;
- Atendente de delivery;
- Sushiman;
- Consultora de vendas;
- Operadora de telemarketing receptivo
- Auxiliar financeiro;
- Auxiliar de cozinha;
- Recepcionista de pousada;
- Cozinheira de restaurante;
- Garçonete;
- Motorista de ônibus urbano;
- Borracheira;
- Mecânica de autos em geral;
- Lubrificadora.
Serviço:
- O quê: Programação Especial do Mês da Mulher no SIMM.
- Onde: Unidades do SIMM (Comércio).
- Quando: Todas as quintas de março, a partir de 05/03.
- Como participar: as interessadas devem comparecer munidas de documentos de identificação (RG, CPF e Carteira de Trabalho).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes