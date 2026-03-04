Centro de Convenções da Bahia: arrematante terá até 8 meses para desmontar prédio

A estrturua do Centro de Convenções da Bahia antigamente - Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

O futuro proprietário do antigo Centro de Convenções da Bahia, no bairro Jardim Armação, em Salvador, terá um prazo de até oito meses para concluir o desmonte total da estrutura do prédio. A informação foi apurada e confirmada pela equipe do Portal A TARDE.

A exigência consta no edital de licitação publicado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb) nesta quarta-feira, 4, que marcou o leilão do imóvel para o dia 26 de março, com lance mínimo de R$ 141,3 milhões.

A medida visa encerrar o cenário de degradação da orla soteropolitana. Segundo o secretário da Saeb, Rodrigo Pimentel, o desmonte é a primeira grande missão do comprador devido à fragilidade do prédio.

Quem arrematar tem que fazer o desmonte do prédio atual, que é a estrutura complexa, que demanda realmente cuidado no seu desarme. Rodrigo Pimentel - secretário da Saeb

"O arrematante vai poder fazer esse ciclo de murchar e depois dar uma nova destinação para o imóvel. Então, são até oito meses, depois vai poder fazer a destinação em área comercial ou área residencial. A gente espera realmente que esse imbróglio chegue ao fim agora com esse leilão", explica o secretário.

Além da remoção do "esqueleto" de metal, o projeto de ocupação da área de 181 mil metros quadrados possui restrições ambientais.

O edital prevê a preservação obrigatória de uma Área de Preservação Permanente (APP) de cerca de 71 mil metros quadrados, que engloba o cordão de dunas próximo à praia.

Fim do imbróglio jurídico

A venda do equipamento, autorizada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), ocorre após o Estado chegar a um acordo com o município de Salvador sobre a propriedade do terreno e resolver penhoras trabalhistas remanescentes da Bahiatursa.

“Hoje é um prédio que já está bastante desagradado e tem algumas complexidades. Tem primeiro uma penhora na ação trabalhista envolvida pelos antigos empresários da Bahiatursa, depois teve a questão com relação a ação poligonal, onde foi constatado realmente que existia uma propriedade com o município de Salvador. Isso foi já determinado pelo juiz, já chegar a um acordo com o município", disse o secretario.

Como participar do leilão híbrido?

O certame será realizado no dia 26 de março e o interessado pode optar por duas modalidades de participação:

Presencial: As propostas físicas devem ser entregues até as 9h do dia do leilão, na sede da Saeb, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

As propostas físicas devem ser entregues até as 9h do dia do leilão, na sede da Saeb, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Online: Os lances eletrônicos podem ser feitos antecipadamente entre 6 de março (9h) e 26 de março (9h), através do site oficial.

Condições de pagamento e custos

O vencedor do certame poderá escolher entre quitar o valor à vista ou de forma parcelada. Em ambas as modalidades, o vencedor também deverá pagar uma comissão de 1,5% sobre o valor arrematado ao leiloeiro oficial.

Pagamento à vista: Após os 5% iniciais, os 95% restantes devem ser pagos em até 24h.

Após os 5% iniciais, os 95% restantes devem ser pagos em até 24h. Pagamento parcelado: Os 95% restantes podem ser quitados em até 10 parcelas mensais , com o primeiro vencimento 30 dias após o leilão.

Restrições e Visitação

Para avaliar a complexidade do desmonte e o potencial do terreno, os interessados podem agendar vistorias entre 6 e 19 de março, das 9h às 18h, pelos telefones (71) 3115-3360 ou (71) 98211-2013.

O valor arrecadado será integralmente revertido para o Funprev, fundo de previdência dos servidores estaduais.



Entenda o que aconteceu com o antigo Centro de Convenções

Construído em 1979, o Centro de Convenções da Bahia ocupa uma área de 153 mil metros quadrados, dos quais 57 mil de área construída. A edificação se destaca pelas esculturas e pinturas à frente do prédio.

O equipamento foi fechado em 2015 por problemas estruturais e falta de manutenção. Em 2016, parte do prédio desabou, deixando três pessoas feridas.

Antes da tragédia, o espaço era palco de grandes eventos da Bahia, que ficaram marcados na memória dos baianos, a exemplo das formaturas de universitários.



Posteriormente, o imóvel foi penhorado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em meio a disputas judiciais envolvendo o Estado e ex-funcionários da extinta Bahiatursa. Em setembro de 2025, o TRT cancelou o arresto e a penhora após acordo entre as partes.

Mesmo fora da disputa judicial, o terreno, que já foi avaliado em R$ 300 milhões, segue abandonado.