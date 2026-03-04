Menu
À VENDA

Antigo Centro de Convenções vai a leilão na Bahia; veja como participar

Governo do Estado publicou o edital nesta quarta-feira, 4

Ane Catarine

Por Ane Catarine

04/03/2026 - 9:03 h | Atualizada em 04/03/2026 - 18:58

Antigo Centro de Convenções de Salvador
Antigo Centro de Convenções de Salvador -

O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), publicou nesta quarta-feira, 4, o edital para o leilão do imóvel onde funcionava o antigo Centro de Convenções de Salvador, conforme antecipado pelo Portal A TARDE na noite de terça, 3.

De acordo com o documento, a sessão pública ocorrerá no dia 26 de março, às 10h, no Espaço Crescer, na sede da Secretaria do Trabalho (Setre), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Fechado há quase uma década após imbróglios jurídicos, o terreno fica na Avenida Simon Bolívar, no bairro Jardim Armação, na capital baiana.

O lance inicial será de R$ 141 milhões, valor que o terreno foi avaliado pela Caixa Econômica Federal.

Quem arrematar o imóvel será responsável por desmontar a estrutura que está em ruínas desde o seu desabamento, em setembro de 2016, como adiantado por A TARDE.

Como participar?

O leilão será híbrido.

O interessado pode optar por:

Participação presencial

As propostas físicas devem ser entregues até as 9h do dia 26 de março, no CAB.

Participação online

Os lances eletrônicos poderão ser feitos entre 6 de março, a partir das 9h, e 26 de março, até às 9h, pelo site da empresa responsável pelo leilão.

É possível visitar o imóvel?

O edital informa que visitas poderão ser realizadas entre os dias 6 e 19 de março, das 9h às 18h.

Como funciona o pagamento?

Os interessados têm duas opções:

Pagamento à vista

  • 5% do valor no ato da arrematação;
  • 95% restantes em até 24 horas após o encerramento do leilão.

Pagamento parcelado

  • 5% de entrada no dia do leilão;
  • 95% restantes em até 10 parcelas mensais.

A primeira parcela vence 30 dias após o leilão. O vencedor também deverá pagar comissão de 1,5% sobre o valor arrematado ao leiloeiro oficial.

Onde consultar o edital?

O edital completo está disponível no site oficial do governo. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (71) 3115-3360.

Entenda o que aconteceu com o antigo Centro de Convenções

O equipamento foi fechado em 2015 por problemas estruturais e falta de manutenção. Em 2016, parte do prédio desabou, deixando três pessoas feridas.

Posteriormente, o imóvel foi penhorado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em meio a disputas judiciais envolvendo o Estado e ex-funcionários da extinta Bahiatursa.

Em setembro de 2025, o TRT cancelou o arresto e a penhora após acordo entre as partes.

Mesmo fora da disputa judicial, o terreno, que já foi avaliado em R$ 300 milhões, segue abandonado.

x