Fim da espera: após 11 anos, Centro de Convenções tem data para ser vendido

Antigo Centro de Convenções - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

A venda do terreno do Centro de Convenções, em Salvador, ganhará um novo desenho na próxima quarta-feira, 4, após 11 anos do seu desabamento.

O imbróglio em torno da destinação do espaço chegou ao fim após um acordo entre as Procuradorias Gerais da Bahia (PGE) e de Salvador (PGMS), nesta terça-feira, 3, conforme informações obtidas em primeira mão pelo Portal A TARDE.

O que falta para a publicação definitiva do processo de venda do equipamento?

A deliberação entre os órgãos permite com que o governo da Bahia, por meio da Secretaria Estadual da Administração (SAEB) avance com a publicação do edital da venda.

A expectativa é que a pasta publique na quarta, 4, o leilão para bater o martelo sobre a escolha do novo dono do espaço.

Entenda a disputa que travava a venda do Centro de Convenções

Você deve se perguntar o que travou o repasse do local por quase uma década, já que o equipamento veio ao chão em setembro de 2016. O A TARDE explica:

Existia um entrave judicial envolvendo a cidade de Salvador, que não permitia que o imóvel fosse ao tão esperado leilão.

O alvo do embargo é um estacionamento que compõe o espaço, mas não pertence ao Estado, e sim, a cidade de Salvador.

O assunto começou a avançar após uma reunião entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT), em agosto do ano passado. No mês de novembro, o processo avanço na Justiça baiana.

Com a venda do terreno, segundo informou o titular da SAEB, Rodrigo Pimentel, o valor não ficará apenas para a Bahia e também será repassado para a capital.

Antes, o imóvel foi penhorado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em meio a outra disputa judicial envolvendo o Estado e ex-funcionários da extinta Bahiatursa.

O assunto foi superado em setembro de 2025, quando o TRT cancelou o arresto e a penhora após acordo entre as partes.

Decisão judicial

A deliberação que permitiu a abertura do leilão contou com o aval do juiz Gilberto Bahia de Oliveira. O magistrado, por sua vez, nega que a rua do estacionamento pertecente a capital baiana era um dos únicos empecilhos para o repasse do imóvel.

Na decisão, o juiz diz: "A desafetação de bens de uso comum do povo exige, indeclinavelmente, a edição de lei em sentido estrito emanada do Poder Legislativo local (Câmara Municipal de Salvador), seguida da formalização da transferência dominial (doação, permuta, etc.)", diz um trecho da decisão.

No entanto, a questão foi superada por meio de um acordo deliberado no fim da tarde de terça-feira, 3.

Qual o valor do equipamento?

Ao Portal A TARDE, Pimentel explicou que o valor do terreno foi avaliado em R$ 141 milhões, conforme determinado pela Caixa Econômica Federal.

A expectativa da gestão é que esse montante seja superado após a abertura do leilão.

Qual será a responsabilidade do vencedor do leilão?

A empresa que arrematar o local de 153 mil metros quadrados será responsável pelos seguintes passos:

Desmontagem do prédio;

O repasse dos equipamentos;

Como era o Centro de Convenções?

Construído em 1979, o Centro de Convenções da Bahia ocupa uma área de 153 mil metros quadrados, dos quais 57 mil de área construída. A edificação se destaca pelas esculturas e pinturas à frente do prédio.

Antes do desabamento, em 2016, o espaço era palco de grandes eventos da Bahia, que ficaram marcados na memória dos baianos, a exemplo das formaturas de universitários.

Desde então, as lembranças do local foram se apagando e dando espaço ao vazio e às ruínas vistas por quem passa pelo bairro do Stiep, onde está localizado o equipamento.