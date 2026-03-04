Menu
SALVADOR
ALERTA

Águas de Março: Chuva em Salvador já supera média do mês em 4 dias

Diversos bairros da capital baiana foram afetados com as chuvas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/03/2026 - 15:39 h | Atualizada em 04/03/2026 - 20:12

Março registrou uma média de chuva acima de 80 mm
Março registrou uma média de chuva acima de 80 mm

As fortes chuvas que assolam Salvador no mês de março acenderam um estado de alerta para alguns bairros. De acordo com dados divulgados no boletim da Codesal, nesta quarta-feira, 4, cerca de 158 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil da capital baiana.

Os casos mais recorrentes foram os de ameaça de deslizamento e ameaça de desabamento, com 75 registros ao todo, sendo a maioria deles no bairro de Pau da Lima. Já as menores ocorrências foram de pista rompida e desabamento de muro.

Ao todo, cerca de 15 áreas sofreram com o alto índice de chuva, são elas: Centro, Brotas, Subúrbio, Ilhas, Cajazeiras, Itapuã, Ipitanga, Cidade Baixa, Barra, Pituba, Liberdade, Cabula, Tancredo Neves, Pau da Lima e Valéria.

Salvador entra em nível de atenção

Em comunicado, a Defesa Civil informou que Salvador entrou em nível de atenção, devido ao volume de chuva acima de 80mm em 72h, superando a média do mês em apenas 4 dias. O órgão ainda informou que a cidade segue com previsão de chuva forte ao longo do dia.

Em caso de emergência, procure ajuda e disque 199.

Ver todas

x