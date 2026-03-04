Quando vai parar de chover em Salvador? Saiba quando frente fria terá fim

Siga o A TARDE no Google

Capital baiana ainda enfrenta dias de chuva intensa - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Depois de uma terça-feira marcada por alagamentos, quedas de árvores e bairros debaixo d’água, a pergunta que ecoa entre os soteropolitanos é direta: quando para de chover em Salvador?

A previsão indica que a instabilidade ainda persiste nos próximos dias, mas o volume começa a perder força no fim de semana. A segunda-feira, 9, deve marcar a virada, com previsão de tempo firme e sem chuva significativa.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quarta ainda é o dia mais crítico

Esta quarta-feira, 4, concentra o maior volume de chuva previsto para a semana. A temperatura varia entre 24°C e 27°C, com manhã chuvosa, aberturas de sol à tarde e pancadas que avançam até a noite.

A previsão aponta acumulado de 69,9 mm e 95% de chance de chuva — o maior índice do período. A tendência mantém o alerta para possíveis transtornos, especialmente em áreas já afetadas.

Salvador aparece, inclusive, entre as cidades com maior volume de chuva registrado no Brasil nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A estação Salvador – Aeroporto marcou 41 mm, colocando a capital baiana na segunda posição do ranking nacional, empatada com Valença do Piauí (PI). O maior acumulado foi em Chapadinha (MA), com 48,2 mm.

Mapa de acumulo de chuva - 04/03 | Foto: Reprodução / Clima Tempo

Quinta e sexta ainda têm pancadas



Na quinta-feira, 5, o cenário começa a mudar, mas a chuva não vai embora completamente. A mínima prevista é de 23°C e a máxima chega a 29°C. O dia deve ter sol entre nuvens, com pancadas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. O acumulado estimado é de 15 mm, com 83% de chance de chuva.

A sexta-feira, 6, segue o mesmo padrão: temperaturas entre 23°C e 29°C, sol com algumas nuvens e pancadas rápidas. O volume previsto é de 19,7 mm, com 86% de probabilidade.

Ou seja, a instabilidade continua, mas já sem os volumes mais intensos registrados no início da semana.

Fim de semana com mais sol e menos chuva

A partir do sábado, 7, a chuva perde força. A previsão indica mínima de 25°C e máxima de 29°C, com sol predominando ao longo do dia. Há possibilidade de pancadas isoladas pela manhã e à noite, mas o volume previsto é baixo: apenas 0,9 mm.

No domingo, 8, o padrão se repete. O dia começa com chance de pancadas pela manhã, mas a noite deve ser de tempo firme. O acumulado previsto é de 1,9 mm, com temperaturas entre 25°C e 29°C.

Segunda-feira marca a virada

Se a dúvida é quando a chuva para de vez, a resposta está na segunda-feira, 9. A previsão indica 0 mm de chuva e temperaturas variando entre 25°C e 30°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, mas sem expectativa de precipitação significativa.

A tendência é de elevação gradual das temperaturas, que podem alcançar os 30°C.

Mapa de acumulo de chuva - 08/03 | Foto: Reprodução / Clima Tempo

Interior em alerta e cidades em emergência



Enquanto Salvador enfrenta alagamentos pontuais, o cenário no interior é mais grave. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) informou que 11 municípios estão em situação de emergência: Alagoinhas, Arataca, Barra, Camacan, Cícero Dantas, Cipó, Irecê, Ituaçu, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal e Wenceslau Guimarães.

Quase 300 cidades baianas estão sob alerta vermelho de “grande perigo” para chuvas, também emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso é válido até 23h59 desta quarta-feira, 04, e prevê possibilidade de até 100 mm de chuva por dia, com risco de deslizamentos e transbordamento de rios.

Em Salvador, houve registro de quedas de árvores no Itaigara, Barra e Liberdade, além de alagamentos em bairros como Itapuã, Cassange e Jardim das Margaridas.

No interior, cidades como Santo Amaro, Cachoeira, Vitória da Conquista e Barreiras também enfrentaram transtornos. Em Medeiros Neto, quase 4 mil pessoas já foram afetadas e 200 casas precisaram ser desocupadas após rios transbordarem.

Consequência da chuva no interior da Bahia | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Consequência da chuva em Cachoeira-BA | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Consequência da chuva em Pojuca-BA | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Consequência da chuva em Pojuca-BA | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Consequência da chuva em Pojuca-BA | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Confira a previsão completa para Salvador:



04/03 (Hoje - Quarta-feira)

Temperatura: Mínima de 24°C / Máxima de 27°C.

Mínima de 24°C / Máxima de 27°C. Condições: Chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que continuam até a noite.

Chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que continuam até a noite. Chuva: 69.9mm (95% de chance). É o dia com maior volume de chuva previsto.

05/03 (Quinta-feira)

Temperatura: Mínima de 23°C / Máxima de 29°C.

Mínima de 23°C / Máxima de 29°C. Condições: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Chuva: 15mm (83% de chance).

06/03 (Sexta-feira)

Temperatura: Mínima de 23°C / Máxima de 29°C.

Mínima de 23°C / Máxima de 29°C. Condições: Sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva rápida durante o dia e à noite.

Sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva rápida durante o dia e à noite. Chuva: 19.7mm (86% de chance).

07/03 (Sábado)

Temperatura: Mínima de 25°C / Máxima de 29°C.

Mínima de 25°C / Máxima de 29°C. Condições: Sol o dia todo com muitas nuvens. Pancadas de chuva e possíveis trovoadas pela manhã e à noite.

Sol o dia todo com muitas nuvens. Pancadas de chuva e possíveis trovoadas pela manhã e à noite. Chuva: 0.9mm (71% de chance).

08/03 (Domingo)

Temperatura: Mínima de 25°C / Máxima de 29°C.

Mínima de 25°C / Máxima de 29°C. Condições: Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. A noite deve ser de tempo firme.

Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. A noite deve ser de tempo firme. Chuva: 1.9mm (80% de chance).

09/03 (Segunda-feira)