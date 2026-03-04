SALVADOR
Quando vai parar de chover em Salvador? Saiba quando frente fria terá fim
Capital baiana ainda enfrenta dias de instabilidade, mas previsão aponta redução gradual das chuvas
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
Depois de uma terça-feira marcada por alagamentos, quedas de árvores e bairros debaixo d’água, a pergunta que ecoa entre os soteropolitanos é direta: quando para de chover em Salvador?
A previsão indica que a instabilidade ainda persiste nos próximos dias, mas o volume começa a perder força no fim de semana. A segunda-feira, 9, deve marcar a virada, com previsão de tempo firme e sem chuva significativa.
Quarta ainda é o dia mais crítico
Esta quarta-feira, 4, concentra o maior volume de chuva previsto para a semana. A temperatura varia entre 24°C e 27°C, com manhã chuvosa, aberturas de sol à tarde e pancadas que avançam até a noite.
A previsão aponta acumulado de 69,9 mm e 95% de chance de chuva — o maior índice do período. A tendência mantém o alerta para possíveis transtornos, especialmente em áreas já afetadas.
Salvador aparece, inclusive, entre as cidades com maior volume de chuva registrado no Brasil nas últimas 24 horas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A estação Salvador – Aeroporto marcou 41 mm, colocando a capital baiana na segunda posição do ranking nacional, empatada com Valença do Piauí (PI). O maior acumulado foi em Chapadinha (MA), com 48,2 mm.
Quinta e sexta ainda têm pancadas
Na quinta-feira, 5, o cenário começa a mudar, mas a chuva não vai embora completamente. A mínima prevista é de 23°C e a máxima chega a 29°C. O dia deve ter sol entre nuvens, com pancadas rápidas tanto durante o dia quanto à noite. O acumulado estimado é de 15 mm, com 83% de chance de chuva.
A sexta-feira, 6, segue o mesmo padrão: temperaturas entre 23°C e 29°C, sol com algumas nuvens e pancadas rápidas. O volume previsto é de 19,7 mm, com 86% de probabilidade.
Ou seja, a instabilidade continua, mas já sem os volumes mais intensos registrados no início da semana.
Fim de semana com mais sol e menos chuva
A partir do sábado, 7, a chuva perde força. A previsão indica mínima de 25°C e máxima de 29°C, com sol predominando ao longo do dia. Há possibilidade de pancadas isoladas pela manhã e à noite, mas o volume previsto é baixo: apenas 0,9 mm.
No domingo, 8, o padrão se repete. O dia começa com chance de pancadas pela manhã, mas a noite deve ser de tempo firme. O acumulado previsto é de 1,9 mm, com temperaturas entre 25°C e 29°C.
Segunda-feira marca a virada
Se a dúvida é quando a chuva para de vez, a resposta está na segunda-feira, 9. A previsão indica 0 mm de chuva e temperaturas variando entre 25°C e 30°C. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, mas sem expectativa de precipitação significativa.
A tendência é de elevação gradual das temperaturas, que podem alcançar os 30°C.
Interior em alerta e cidades em emergência
Enquanto Salvador enfrenta alagamentos pontuais, o cenário no interior é mais grave. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec) informou que 11 municípios estão em situação de emergência: Alagoinhas, Arataca, Barra, Camacan, Cícero Dantas, Cipó, Irecê, Ituaçu, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal e Wenceslau Guimarães.
Quase 300 cidades baianas estão sob alerta vermelho de “grande perigo” para chuvas, também emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso é válido até 23h59 desta quarta-feira, 04, e prevê possibilidade de até 100 mm de chuva por dia, com risco de deslizamentos e transbordamento de rios.
Em Salvador, houve registro de quedas de árvores no Itaigara, Barra e Liberdade, além de alagamentos em bairros como Itapuã, Cassange e Jardim das Margaridas.
No interior, cidades como Santo Amaro, Cachoeira, Vitória da Conquista e Barreiras também enfrentaram transtornos. Em Medeiros Neto, quase 4 mil pessoas já foram afetadas e 200 casas precisaram ser desocupadas após rios transbordarem.
Consequência da chuva no interior da Bahia | Consequência da chuva em Cachoeira-BA | Consequência da chuva em Pojuca-BA | Consequência da chuva em Pojuca-BA | Consequência da chuva em Pojuca-BA |
Confira a previsão completa para Salvador:
04/03 (Hoje - Quarta-feira)
- Temperatura: Mínima de 24°C / Máxima de 27°C.
- Condições: Chuvoso de manhã, com aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que continuam até a noite.
- Chuva: 69.9mm (95% de chance). É o dia com maior volume de chuva previsto.
05/03 (Quinta-feira)
- Temperatura: Mínima de 23°C / Máxima de 29°C.
- Condições: Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
- Chuva: 15mm (83% de chance).
06/03 (Sexta-feira)
- Temperatura: Mínima de 23°C / Máxima de 29°C.
- Condições: Sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva rápida durante o dia e à noite.
- Chuva: 19.7mm (86% de chance).
07/03 (Sábado)
- Temperatura: Mínima de 25°C / Máxima de 29°C.
- Condições: Sol o dia todo com muitas nuvens. Pancadas de chuva e possíveis trovoadas pela manhã e à noite.
- Chuva: 0.9mm (71% de chance).
08/03 (Domingo)
- Temperatura: Mínima de 25°C / Máxima de 29°C.
- Condições: Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. A noite deve ser de tempo firme.
- Chuva: 1.9mm (80% de chance).
09/03 (Segunda-feira)
- Temperatura: Mínima de 25°C / Máxima de 30°C.
- Condições: Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite terá poucas nuvens.
- Chuva: 0mm (Não há previsão de chuva significativa para este dia).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes