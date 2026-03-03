Chuvas fortes deixam 28 cidades em situação de emergência na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Alagamento - Foto: Shirley Stolze / Ag. A Tarde

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que 28 municípios do interior do estado decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas.

Entre as cidades com decreto em vigor estão Alagoinhas, Lauro de Freitas, Irecê, Itaberaba e Porto Seguro, conforme atualização divulgada pelo órgão nesta segunda-feira, 2.

De acordo com a Sudec, os dados são atualizados de forma contínua, enquanto é realizado um levantamento detalhado dos danos provocados pelos temporais.

Veja a lista completa dos municípios em situação de emergência:

Alagoinhas

Araci

Arataca

Barra

Boa Nova

Camacan

Cícero Dantas

Dário Meira

Encruzilhada

Ibirataia

Irecê

Itaberaba

Itambé

Itarantim

Ituaçu

Jaguarari

Lauro de Freitas

Macaúbas

Medeiros Neto

Mutuípe

Pau Brasil

Porto Seguro

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Santa Maria da Vitória

Santana

Sítio do Mato

Wagner

Alerta vermelho do Inmet

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para pelo menos 400 cidades baianas. O aviso é válido era válido até 23h59 desta segunda-feira e prevê acumulado de chuva de até 100 mm por dia, com risco elevado de deslizamentos de terra e transbordamento de rios. Das cidades em emergência, 25 também estão sob o alerta máximo do Inmet.