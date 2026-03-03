Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Chuvas fortes deixam 28 cidades em situação de emergência na Bahia

Número foi divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/03/2026 - 6:39 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Alagamento
Alagamento -

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que 28 municípios do interior do estado decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas.

Entre as cidades com decreto em vigor estão Alagoinhas, Lauro de Freitas, Irecê, Itaberaba e Porto Seguro, conforme atualização divulgada pelo órgão nesta segunda-feira, 2.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Sudec, os dados são atualizados de forma contínua, enquanto é realizado um levantamento detalhado dos danos provocados pelos temporais.

Veja a lista completa dos municípios em situação de emergência:

  • Alagoinhas
  • Araci
  • Arataca
  • Barra
  • Boa Nova
  • Camacan
  • Cícero Dantas
  • Dário Meira
  • Encruzilhada
  • Ibirataia
  • Irecê
  • Itaberaba
  • Itambé
  • Itarantim
  • Ituaçu
  • Jaguarari
  • Lauro de Freitas
  • Macaúbas
  • Medeiros Neto
  • Mutuípe
  • Pau Brasil
  • Porto Seguro
  • Ribeira do Amparo
  • Ribeira do Pombal
  • Santa Maria da Vitória
  • Santana
  • Sítio do Mato
  • Wagner

Leia Também:

Denúncias revelam sucateamento de escola municipal no Vale do Capão
Chuva em cidade da Bahia foi 10 vezes maior em fevereiro
Guanambi: como dois sobrenomes dominam a política da cidade há 40 anos

Alerta vermelho do Inmet

Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para pelo menos 400 cidades baianas. O aviso é válido era válido até 23h59 desta segunda-feira e prevê acumulado de chuva de até 100 mm por dia, com risco elevado de deslizamentos de terra e transbordamento de rios. Das cidades em emergência, 25 também estão sob o alerta máximo do Inmet.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Chuvas emergência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alagamento
Play

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

Alagamento
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Alagamento
Play

Moradora atravessa rio em retroescavadeira para ir a hospital na Bahia

Alagamento
Play

Vídeo: Três ônibus da Cidade Sol são destruídos pelo fogo na Bahia

x