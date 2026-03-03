BAHIA
Chuvas fortes deixam 28 cidades em situação de emergência na Bahia
Número foi divulgado pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia
Por Victoria Isabel
A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) informou que 28 municípios do interior do estado decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas.
Entre as cidades com decreto em vigor estão Alagoinhas, Lauro de Freitas, Irecê, Itaberaba e Porto Seguro, conforme atualização divulgada pelo órgão nesta segunda-feira, 2.
De acordo com a Sudec, os dados são atualizados de forma contínua, enquanto é realizado um levantamento detalhado dos danos provocados pelos temporais.
Veja a lista completa dos municípios em situação de emergência:
- Alagoinhas
- Araci
- Arataca
- Barra
- Boa Nova
- Camacan
- Cícero Dantas
- Dário Meira
- Encruzilhada
- Ibirataia
- Irecê
- Itaberaba
- Itambé
- Itarantim
- Ituaçu
- Jaguarari
- Lauro de Freitas
- Macaúbas
- Medeiros Neto
- Mutuípe
- Pau Brasil
- Porto Seguro
- Ribeira do Amparo
- Ribeira do Pombal
- Santa Maria da Vitória
- Santana
- Sítio do Mato
- Wagner
Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de “grande perigo” para pelo menos 400 cidades baianas. O aviso é válido era válido até 23h59 desta segunda-feira e prevê acumulado de chuva de até 100 mm por dia, com risco elevado de deslizamentos de terra e transbordamento de rios. Das cidades em emergência, 25 também estão sob o alerta máximo do Inmet.
