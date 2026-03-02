Chuva em cidade da Bahia foi 10 vezes maior em fevereiro

Siga o A TARDE no Google

Vitória da Conquista registrou um índice de chuva maior do que o esperado em 2026. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade da Bahia atingiu um volume de 200,74 mm no mês de fevereiro.

O índice foi cerca de 10 vezes maior do que o registrado no ano anterior, no mesmo período, que foi de 26,31 mm. Os números também ultrapassam a média histórica do município, que chega a 64,5 mm.

Vale ressaltar que o grande volume de chuvas é prejudicial para a região, pois ocasiona em afogamentos, soterramentos e danos em vias, casas e outras áreas do município, acendendo um alerta para a Defesa Civil.