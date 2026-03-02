Menu
BAHIA

TJ-BA abre concurso com salários de mais de R$ 30 mil

Do total de oportunidades, 60 são destinadas à ampla concorrência

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/03/2026 - 19:11 h

Tribunal de Justiça da Bahia abre novo concurso público com alto salário
Tribunal de Justiça da Bahia abre novo concurso público com alto salário -

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) publicou edital de um novo concurso público para o cargo de juiz substituto, com 100 vagas disponíveis e remuneração inicial de R$ 31.975,77. A organização do certame está sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Do total de oportunidades, 60 são destinadas à ampla concorrência. Também há reserva de vagas para ações afirmativas:

  • 30 para candidatos negros;
  • 3 para indígenas;
  • 5 para pessoas com deficiência (PCD);
  • 2 para candidatos quilombolas.

Etapas

A primeira fase do concurso, composta por prova objetiva, está prevista para ocorrer no dia 24 de maio, em Salvador. Ao todo, o processo seletivo será composto por cinco etapas, que incluem provas escritas, avaliação oral, exame psicológico e análise de títulos acadêmicos.

O período de inscrição começou nesta segunda-feira, 2, e segue aberto até 2 de abril. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, na página da FGV.

O edital completo e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis nos sites da FGV e do TJ-BA.

x