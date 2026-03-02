BAHIA
TJ-BA abre concurso com salários de mais de R$ 30 mil
Do total de oportunidades, 60 são destinadas à ampla concorrência
Por Leilane Teixeira
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) publicou edital de um novo concurso público para o cargo de juiz substituto, com 100 vagas disponíveis e remuneração inicial de R$ 31.975,77. A organização do certame está sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Do total de oportunidades, 60 são destinadas à ampla concorrência. Também há reserva de vagas para ações afirmativas:
- 30 para candidatos negros;
- 3 para indígenas;
- 5 para pessoas com deficiência (PCD);
- 2 para candidatos quilombolas.
Etapas
A primeira fase do concurso, composta por prova objetiva, está prevista para ocorrer no dia 24 de maio, em Salvador. Ao todo, o processo seletivo será composto por cinco etapas, que incluem provas escritas, avaliação oral, exame psicológico e análise de títulos acadêmicos.
O período de inscrição começou nesta segunda-feira, 2, e segue aberto até 2 de abril. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, na página da FGV.
O edital completo e outras informações sobre o processo seletivo estão disponíveis nos sites da FGV e do TJ-BA.
