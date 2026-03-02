Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Monte Tabor oferece bolsas integrais para curso de Enfermagem

Sonha em ser enfermeiro? Saiba como se inscrever

Redação

Por Redação

02/03/2026 - 15:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O resultado será divulgado no dia 24 de março
O resultado será divulgado no dia 24 de março -

O Monte Tabor anunciou a oferta de 20 bolsas integrais para o Curso Técnico em Enfermagem, voltadas à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 2 e 13 de março, na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já as aulas têm início previsto para o próximo dia 24 de março e ocorre de forma presencial.

Público-alvo da vaga

As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O resultado final será divulgado no dia 17 de março no site e no Instagram @ludovicaeducacao.

Leia Também:

Monte Tabor recebe Certificação Pleno ONA
Monte Tabor lamenta morte do Dr. Tripoli Francisco Britto Gaudenzi
Monte Tabor é destaque em maior evento de saúde da América Latina
Biografia e exposição mantêm vivo legado de fundador do Monte Tabor

Além disso é preciso apresentar resultado do Enem com mínimo de 400 pontos e obter média 7 na avaliação escrita de Matemática e Português, que será realizada no ato da inscrição, com duração de duas horas.

Qual a proposta do programa?

Além da formação técnica, o programa aposta em um modelo pedagógico inovador, que integra o desenvolvimento socioemocional e digital, preparando o aluno para atuar com empatia e excelência no cuidado com o outro, princípios que refletem a essência da medicina humanista promovida pelo Monte Tabor há mais de 50 anos.

Cronograma

  • Inscrições: 02/03/2026 a 13/03/2026
  • Resultado final e matrícula: 17/03/2026
  • Início das aulas: 24/03/2026

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Monte Tabor Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O resultado será divulgado no dia 24 de março
Play

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

O resultado será divulgado no dia 24 de março
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

O resultado será divulgado no dia 24 de março
Play

Denúncias revelam sucateamento de escola municipal no Vale do Capão

O resultado será divulgado no dia 24 de março
Play

Moradora atravessa rio em retroescavadeira para ir a hospital na Bahia

x