OPORTUNIDADE
Monte Tabor oferece bolsas integrais para curso de Enfermagem
Sonha em ser enfermeiro? Saiba como se inscrever
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
O Monte Tabor anunciou a oferta de 20 bolsas integrais para o Curso Técnico em Enfermagem, voltadas à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 2 e 13 de março, na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.
Já as aulas têm início previsto para o próximo dia 24 de março e ocorre de forma presencial.
Público-alvo da vaga
As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.
O resultado final será divulgado no dia 17 de março no site e no Instagram @ludovicaeducacao.
Leia Também:
Além disso é preciso apresentar resultado do Enem com mínimo de 400 pontos e obter média 7 na avaliação escrita de Matemática e Português, que será realizada no ato da inscrição, com duração de duas horas.
Qual a proposta do programa?
Além da formação técnica, o programa aposta em um modelo pedagógico inovador, que integra o desenvolvimento socioemocional e digital, preparando o aluno para atuar com empatia e excelência no cuidado com o outro, princípios que refletem a essência da medicina humanista promovida pelo Monte Tabor há mais de 50 anos.
Cronograma
- Inscrições: 02/03/2026 a 13/03/2026
- Resultado final e matrícula: 17/03/2026
- Início das aulas: 24/03/2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes