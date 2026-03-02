Monte Tabor oferece bolsas integrais para curso de Enfermagem

Siga o A TARDE no Google

O resultado será divulgado no dia 24 de março - Foto: Assessoria | Divulgação

O Monte Tabor anunciou a oferta de 20 bolsas integrais para o Curso Técnico em Enfermagem, voltadas à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 2 e 13 de março, na sede do Ludovica - Centro de Educação Profissional, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já as aulas têm início previsto para o próximo dia 24 de março e ocorre de forma presencial.

Público-alvo da vaga

As vagas são destinadas a candidatos com mais de 18 anos, que tenham concluído o ensino médio e que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O resultado final será divulgado no dia 17 de março no site e no Instagram @ludovicaeducacao.

Além disso é preciso apresentar resultado do Enem com mínimo de 400 pontos e obter média 7 na avaliação escrita de Matemática e Português, que será realizada no ato da inscrição, com duração de duas horas.

Qual a proposta do programa?

Além da formação técnica, o programa aposta em um modelo pedagógico inovador, que integra o desenvolvimento socioemocional e digital, preparando o aluno para atuar com empatia e excelência no cuidado com o outro, princípios que refletem a essência da medicina humanista promovida pelo Monte Tabor há mais de 50 anos.

Cronograma