HIS 2025

Monte Tabor é destaque em maior evento de saúde da América Latina

Dioney Mascarenhas, diretor Executivo do Monte Tabor, representou a instituição em um dos fóruns mais relevantes do continente

Redação

Por Redação

07/10/2025 - 9:07 h
Evento reuniu líderes, gestores e especialistas para discutir o futuro do setor
Evento reuniu líderes, gestores e especialistas para discutir o futuro do setor

O Monte Tabor, organização social filantrópica, que atua nas áreas da saúde, educação e assistência social na Bahia, esteve presente em um dos maiores e principais eventos de tecnologia e inovação na saúde da América Latina, o Healthcare Innovation Show (HIS 2025).

Foram reunidos, nos dias 1º e 2 de outubro, no São Paulo Expo, líderes, gestores e especialistas para discutir o futuro do setor, em meio a temas como inteligência artificial, saúde pública, cibersegurança, cuidado digital e gestão hospitalar, apontando caminhos para um sistema de saúde mais sustentável, eficiente e humanizado.

Um desses destaques foi Dioney Mascarenhas, diretor Executivo do Monte Tabor, que mais uma vez representou a instituição em um dos fóruns mais relevantes do continente.

Com uma trajetória que une experiência em gestão hospitalar e visão estratégica sobre inovação, Dioney integrou o Comitê Estratégico do HIS e atuou como Embaixador e mestre de cerimônias nos palcos de Saúde Pública e Inteligência Artificial by MV, reforçando o compromisso do Monte Tabor com o avanço tecnológico aliado ao cuidado humanizado.

“Tenho um carinho especial pelo HIS. Foi um dos primeiros eventos de inovação que participei, lá em 2017, e desde então ele ocupa um lugar importante na minha trajetória. No ano passado, recebi o convite da Informa Markets para integrar o Comitê Estratégico do evento. Um grupo multidisciplinar de profissionais que, como participantes assíduos, contribuímos com ideias e experiências para um board conduzido com maestria pela sempre brilhante Juliana Salvático Vicente. Saio dessa edição extremamente satisfeito pelas trocas e pelo networking que o evento promove”, destacou Dioney Mascarenhas.

Dioney Mascarenhas, diretor Executivo do Monte Tabor
Dioney Mascarenhas, diretor Executivo do Monte Tabor | Foto: Divulgação

