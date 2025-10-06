Menu
SAÚDE
ALERTA GLOBAL

Alerta OMS: 15 milhões de adolescentes usam cigarros eletrônicos

Número de fumantes caiu no mundo, mas uso de cigarros eletrônicos entre jovens dispara e acende alerta global

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

06/10/2025 - 17:44 h
Imagem ilustrativa da imagem Alerta OMS: 15 milhões de adolescentes usam cigarros eletrônicos
-

Um novo levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) acendeu um alerta global. Nessa segunda-feira, 6, o órgão revelou que, pelo menos, 15 milhões de adolescentes com idades entre 13 e 15 anos, fazem uso de cigarros eletrônicos - os chamados vapes -, ao redor do mundo e que eles têm nove vezes mais chances de virar fumantes regulares do que os adultos.

“Esses produtos estão criando uma nova geração viciada em nicotina”, alerta Etienne Krug, diretor de Promoção da Saúde da OMS. Ele critica a ideia de que os vapes seriam menos prejudiciais, destacando que o marketing disfarça os riscos reais à saúde.

Segundo a OMS, o total de usuários de cigarros eletrônicos já ultrapassa 100 milhões de pessoas, sendo 86 milhões adultos e 15 milhões adolescentes, concentrados, principalmente, em países de alta renda.

Fumo tradicional em queda

Os dados apontam ainda que o uso do tabaco tradicional segue em queda e que os dispositivos eletrônicos têm avançado entre os mais jovens preocupando as autoridades de saúde.

O relatório revela que o número de fumantes no mundo caiu de 1,38 bilhão em 2000 para 1,24 bilhão em 2024, uma redução de quase 20%. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, comemorou o avanço das políticas públicas antitabaco, mas fez um alerta importante:

“A indústria do tabaco está se reinventando com novos produtos que ameaçam apagar décadas de progresso.”

O declínio no consumo é ainda mais acentuado entre as mulheres, cuja taxa de tabagismo caiu de 16,5% para 6,6% no período superando a meta de redução de 30% antes do prazo. Entre os homens, a queda foi de 49,8% para 32,5%.

Onde se fuma mais

A Europa agora lidera o ranking global, com 24,1% da população adulta consumindo tabaco superando o Sudeste Asiático, que ocupava o topo em 2000. A África tem os menores índices, com 9,5% de fumantes.

Uso de vape preocupa autoridades de saúde
Uso de vape preocupa autoridades de saúde | Foto: Reprodução Freepik

Na América Latina, os números variam bastante: Chile (26,7%) e Argentina (23,5%) estão entre os países com maiores taxas. Paraguai (6,4%) e Panamá (4,8%) apresentam os menores índices da região.

Leia Também:

Como identificar bebidas com metanol? Bahia prepara guia de prevenção
Hungria tem alta de hospital após suspeita de intoxicação por metanol
Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe

OMS quer frear o avanço dos cigarros eletrônicos

Mesmo com os avanços, cerca de 20% da população adulta mundial ainda usa produtos à base de tabaco ou nicotina. A OMS pede que governos endureçam as regras para conter o avanço dos vapes, especialmente entre os mais jovens. As recomendações incluem:

  • Aumento de impostos sobre produtos de tabaco e eletrônicos
  • Regras mais rígidas sobre propaganda e marketing
  • Regulação firme sobre os cigarros eletrônicos
  • Expansão dos serviços de apoio para quem deseja parar de fumar

“O progresso é real, mas está em risco. Precisamos agir com mais rapidez e intensidade para proteger as novas gerações”, conclui Jeremy Farrar, diretor-geral adjunto da OMS.

