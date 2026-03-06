Feira começa a vacinar profissionais da saúde contra a dengue

Imunizante Butantan-DV - Foto: Renata Leite | PMFS

Profissionais e trabalhadores da saúde que atuam na Atenção Primária no município de Feira de Santana começaram a receber a Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A imunização, iniciada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ocorre em dose única.

Nesta etapa da campanha, o público-alvo é formado por trabalhadores da rede municipal com idade entre 15 e 59 anos, 11 meses e 29 dias. A medida busca ampliar a proteção de quem atua diretamente no atendimento à população nas unidades de saúde.

Estão contemplados médicos, enfermeiros, odontólogos, agentes de endemias, técnicos de enfermagem e profissionais da equipe multiprofissional (eMulti), como educadores físicos, nutricionistas, assistentes sociais e farmacêuticos. Também integram o grupo os agentes comunitários de saúde e os trabalhadores administrativos que atuam nas unidades, a exemplo de recepcionistas, vigilantes, motoristas e condutores de ambulância.

Paralelamente, o município mantém a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com o imunizante produzido pela Takeda Pharmaceutical Company, que é aplicado em duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas.

Segurança da população

Para o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, proteger os profissionais da rede é fundamental para garantir um atendimento ainda mais seguro à população. “Queremos pessoas protegidas para que possam acolher o nosso povo ainda melhor. Vacinas salvam vidas”, afirmou Matos.

A referência técnica em Imunização da rede municipal, Vanessa Cajuí, ressalta que a nova vacina reforça as estratégias de enfrentamento à doença. Segundo ela, "a imunização se soma a outras ações já desenvolvidas no município, como o controle do mosquito transmissor e a vigilância epidemiológica".

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A Tarde em Feira de Santana

