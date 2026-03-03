Operação apreende R$ 130 mil em mercadorias irregulares em Feira

Ao todo, 144 encomendas foram retidas - Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal apreendeu R$ 130 mil em mercadorias irregulares em Feira de Santana, município do centro-norte da Bahia. De acordo com o órgão, ao todo, 144 encomendas foram retidas na cidade durante a ação de fiscalização realizada nesta semana. As fiscalizações ocorreram em transportadoras e centros de distribuição de plataformas de venda online.

Entre os produtos apreendidos estão celulares, bicicletas ergométricas, uma bicicleta elétrica, relógios, smartwatches, acessórios para celular e medicamentos como tirzepatida e retratutida, destinados ao tratamento de diabetes e na perda de peso, popularmente conhecidas como “canetas emagrecedoras”.

De acordo com a Receita Federal, a operação integra o calendário de atividades relacionadas ao Dia Nacional de Combate ao Contrabando, celebrado nesta terça-feira, 3. A iniciativa tem como objetivo coibir a entrada e circulação de mercadorias importadas de forma irregular, sem o recolhimento de tributos e sem as certificações técnicas e sanitárias exigidas pela legislação brasileira. O órgão não informou se houve autuações ou responsabilização de empresas até o momento.

Mais apreensões

A operação também foi realizada em Salvador, Simões Filho e Vitória da Conquista, totalizando 659 encomendas apreendidas em toda a Bahia, com valor estimado superior a R$ 770 mil.

Na capital baiana, onde se concentrou o maior volume da ação, cerca de 500 encomendas foram retidas, avaliadas em aproximadamente R$ 600 mil. Também foram encontrados drones, câmeras fotográficas e cigarros eletrônicos.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

