Adeus canetas? Nova pílula mostra resultado maior que Mounjaro

Siga o A TARDE no Google

Orforglipron apresentou resultados superiores à semaglutida - Foto: Agência Brasil

A corrida por alternativas às canetas emagrecedoras ganhou um novo capítulo. A farmacêutica Eli Lilly divulgou dados de seu mais recente medicamento experimental para perda de peso: o orforglipron, uma pílula que pode se tornar uma opção não injetável mais eficaz que o Mounjaro, também produzido pela companhia.

Os primeiros resultados indicam que o comprimido ajudou pacientes a perder entre 6% e 8% do peso corporal — desempenho superior ao da semaglutida oral no mesmo estudo. Apesar do avanço, os testes também apontaram efeitos colaterais que ainda precisam ser analisados com mais profundidade.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como o novo medicamento funciona

Assim como o Mounjaro, o orforglipron atua nos receptores GLP-1, hormônio responsável por regular a glicose no sangue, estimular a produção de insulina e aumentar a sensação de saciedade ao retardar o esvaziamento gástrico.

A principal diferença está na forma de administração. O orforglipron é uma alternativa totalmente oral e, ao contrário da semaglutida em comprimido, não precisa ser ingerido em jejum.

Outra distinção importante: o medicamento ainda não foi aprovado pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos. Atualmente, a semaglutida segue como o único GLP-1 disponível tanto em comprimido quanto em versão injetável no país.

O que mostram os primeiros dados



O estudo Achieve-3, financiado pela Eli Lilly, envolveu mais de 1.500 adultos com diabetes tipo 2 em 131 centros de pesquisa na Argentina, China, Japão, México e Estados Unidos.

Durante um ano, os participantes receberam doses de 12 mg ou 36 mg de orforglipron, ou 7 mg e 14 mg de semaglutida oral.

Os resultados mostraram que pacientes que utilizaram 36 mg do novo medicamento perderam, em média, de 6% a 8% do peso corporal. Já aqueles que tomaram semaglutida registraram redução entre 4% e 5%.

No controle glicêmico, o orforglipron também apresentou desempenho superior: redução média de 2,2% nos níveis de açúcar no sangue, contra 1,4% da semaglutida.

Efeitos colaterais acendem alerta

Apesar dos números promissores, os efeitos adversos chamaram atenção. Entre os voluntários que receberam 36 mg de orforglipron, 58% relataram sintomas leves a moderados, como náuseas, diarreia e vômitos.

A taxa de interrupção do tratamento chegou a 10%. No grupo que utilizou 14 mg de semaglutida, os efeitos colaterais foram registrados em 45% dos pacientes, com desistência de 5%.

Também foi observado aumento médio da frequência cardíaca entre os usuários do novo medicamento, reforçando a necessidade de acompanhamento de longo prazo.

Próximos passos

Especialistas avaliam que, se aprovado, o comprimido poderá facilitar transporte e armazenamento, além de potencialmente reduzir custos de produção.

Ainda assim, novos estudos devem ampliar a análise para além de pacientes com diabetes tipo 2, investigando a segurança e eficácia do medicamento em outros perfis.

O avanço é promissor — mas, por enquanto, a nova pílula ainda depende de mais testes antes de chegar às farmácias.