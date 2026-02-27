Menu
SAÚDE

Além da ficção: Conheça a técnica que usa órgãos de porco em pessoas

Avanços na medicina buscam solucionar a escassez crônica de doadores

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/02/2026 - 22:50 h

Atualmente, os porcos são considerados os candidatos mais viáveis para o xenotransplante
Atualmente, os porcos são considerados os candidatos mais viáveis para o xenotransplante

O cenário de escassez crônica de doadores humanos fez com que a ciência buscasse respostas em outras espécies. O xenotransplante, procedimento que consiste no transplante de células, tecidos ou órgãos entre espécies diferentes, deixou de ser um conceito de ficção científica para se tornar uma das apostas mais ousadas da medicina moderna.

Com milhares de pessoas em longas filas de espera ao redor do globo, a criação de uma fonte sustentável de órgãos tornou-se prioridade para pesquisadores e centros de biotecnologia.

Por que os porcos são os doadores mais promissores?

A escolha do doador ideal não é por acaso. Atualmente, os porcos são considerados os candidatos mais viáveis para o xenotransplante devido a uma combinação estratégica de fatores biológicos.

O tamanho de órgãos vitais como coração, rins e fígado é muito semelhante às dimensões humanas. Além disso, avanços recentes permitem "editar" o DNA desses animais para reduzir as chances de rejeição imediata pelo sistema imunológico humano.

Bahia passa a oferecer exame genético para doenças raras no SUS
Alzheimer pode ser identificado por novo exame de sangue; entenda
Excesso de água também faz mal? Saiba riscos de hábito considerado saudável

Marcos históricos: o transplante já é realidade?

Embora ainda em caráter experimental, a técnica já alcançou marcos históricos. Em 2022, na University of Maryland, um paciente recebeu um coração de porco geneticamente modificado. Ele sobreviveu por cerca de dois meses, provando a viabilidade técnica inicial.

Recentemente, transplantes de rins suínos em humanos (incluindo pacientes vivos) apresentaram resultados promissores, reforçando o otimismo da comunidade científica.

Desafios no caminho

Apesar do progresso, o xenotransplante ainda enfrenta barreiras significativas antes de se tornar um procedimento de rotina. Isso porque corpo humano possui mecanismos complexos que podem rejeitar o órgão a longo prazo.

Além disso, o monitoramento rigoroso contra infecções entre espécies é fundamental. Com estas condições, o debate sobre os limites éticos e as normas regulatórias globais ainda está em desenvolvimento.

O futuro do transplante de órgãos depende da superação desses obstáculos, mas a ciência caminha a passos largos para que a falta de doadores deixe de ser uma sentença de morte.

Tags:

Ciência Saúde Transplante de órgãos

x