Alzheimer pode ser identificado por novo exame de sangue; entenda

Siga o A TARDE no Google

Exame de sangue capaz de identificar o Alzheimer - Foto: Reprodução| Freepik

Um novo exame de sangue capaz de identificar o Alzheimer com 94,5% de precisão vem ganhando destaque na comunidade científica. O estudo foi conduzido pela Universidade Complutense de Madrid e publicado na revista Journal of Neurology.

A pesquisa aponta que o procedimento consegue detectar a proteína p-tau217, permitindo diagnosticar a doença antes mesmo do avanço dos sintomas.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona?

Por meio de biomarcadores, o teste identifica alterações cerebrais associadas ao Alzheimer. A análise da proteína p-tau217 no sangue está relacionada ao acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro, responsáveis por danos à memória e aos neurônios.

A proposta do exame é reduzir a necessidade de procedimentos invasivos ou de alto custo, como a punção lombar e exames de imagem. Segundo especialistas, é uma ferramenta rápida e mais acessível para pacientes que desejam investigar possíveis sintomas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Alzheimer é uma das principais causas de demência, sendo responsável por cerca de dois terços dos casos. A expectativa é de que o número de diagnósticos aumente nas próximas décadas.

Um dos grandes desafios da doença é a dificuldade no diagnóstico precoce, o que pode atrasar a busca por ajuda médica e o início do tratamento.

Sobre o estudo

Intitulada Plasma Phosphorylated Tau 217 to Identify Preclinical Alzheimer Disease (Tau 217 fosforilado no plasma para identificar a doença de Alzheimer pré-clínica), a pesquisa foi realizada na Espanha com cerca de 200 pessoas acima de 50 anos.

Os cientistas mediram a presença da proteína p-tau217 no sangue dos participantes. Após a análise laboratorial, o exame apresentou precisão superior a 94%, contribuindo para a conclusão diagnóstica em aproximadamente um a cada quatro pacientes avaliados.