Fraldas geriátricas e absorventes gratuitos: veja se você tem direito

Há mais de um ano, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos são distribuídos gratuitamente em farmácias credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) em todo o país.

A medida do governo federal busca ampliar o acesso a itens essenciais de saúde, especialmente para a população de baixa renda.

Na Bahia, são cerca de 1.237 farmácias habilitadas, espalhadas por 365 municípios.

Como retirar fraldas geriátricas?

Para retirar as fraldas, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa, e apresentar:

Documento oficial com foto e CPF (ou documento de identidade que contenha o número do CPF);

Receita médica dentro do prazo de validade, emitida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por serviço particular.

Quem pode receber as fraldas?

Pessoas com 60 anos ou mais;

Pessoas com deficiência.

Vale ressaltar que também é necessário apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que comprove a necessidade do uso da fralda geriátrica.

No caso de pessoa com deficiência, o documento deve conter a Classificação Internacional de Doenças (CID).

E se o paciente não puder retirar?

Um representante pode fazer a retirada, desde que apresente a receita e os documentos do beneficiário.

Como retirar absorventes gratuitos?

Os absorventes são disponibilizados por meio do Programa Dignidade Menstrual.

Para a retirada, a beneficiária deve comparecer a um estabelecimento credenciado e apresentar:

Documento oficial com foto e CPF (ou documento de identidade que contenha o número do CPF);

Documento de Autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impresso, com validade de 180 dias.

A autorização pode ser emitida pelo aplicativo ou site do Meu SUS Digital ou obtida diretamente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Quem tem direito aos absorventes ?

Estudantes da rede pública;

Pessoas em situação de vulnerabilidade social;

Pessoas em situação de rua.

Além dessas condições, é necessário ter entre 10 e 49 anos e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).