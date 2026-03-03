Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATENÇÃO

Fraldas geriátricas e absorventes gratuitos: veja se você tem direito

Produtos são distribuídos em farmácias ligadas ao Programa Farmácia Popular

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/03/2026 - 11:41 h | Atualizada em 03/03/2026 - 13:08

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Absorventes gratuitos fazem parte do programa do governo federal
Absorventes gratuitos fazem parte do programa do governo federal -

Há mais de um ano, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos são distribuídos gratuitamente em farmácias credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) em todo o país.

A medida do governo federal busca ampliar o acesso a itens essenciais de saúde, especialmente para a população de baixa renda.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na Bahia, são cerca de 1.237 farmácias habilitadas, espalhadas por 365 municípios.

O Portal A TARDE explica, a seguir, como retirar os produtos.

Como retirar fraldas geriátricas?

Para retirar as fraldas, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa, e apresentar:

  • Documento oficial com foto e CPF (ou documento de identidade que contenha o número do CPF);
  • Receita médica dentro do prazo de validade, emitida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por serviço particular.

Quem pode receber as fraldas?

  • Pessoas com 60 anos ou mais;
  • Pessoas com deficiência.

Vale ressaltar que também é necessário apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que comprove a necessidade do uso da fralda geriátrica.

No caso de pessoa com deficiência, o documento deve conter a Classificação Internacional de Doenças (CID).

E se o paciente não puder retirar?

Um representante pode fazer a retirada, desde que apresente a receita e os documentos do beneficiário.

Leia Também:

Adeus, farmácia? Supermercados poderão vender remédios no Brasil
Anvisa proíbe medicamentos vendidos por grande rede de farmácia
Farmácia Popular: governo anuncia fechamento de quase 10 mil unidades
Farmácia Popular: cidadão será avisado sobre remédio de uso contínuo

Como retirar absorventes gratuitos?

Os absorventes são disponibilizados por meio do Programa Dignidade Menstrual.

Para a retirada, a beneficiária deve comparecer a um estabelecimento credenciado e apresentar:

  • Documento oficial com foto e CPF (ou documento de identidade que contenha o número do CPF);
  • Documento de Autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impresso, com validade de 180 dias.

A autorização pode ser emitida pelo aplicativo ou site do Meu SUS Digital ou obtida diretamente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Quem tem direito aos absorventes?

  • Estudantes da rede pública;
  • Pessoas em situação de vulnerabilidade social;
  • Pessoas em situação de rua.

Além dessas condições, é necessário ter entre 10 e 49 anos e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

absorventes Farmácia Popular fraldas geriátricas governo federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Absorventes gratuitos fazem parte do programa do governo federal
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Absorventes gratuitos fazem parte do programa do governo federal
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Absorventes gratuitos fazem parte do programa do governo federal
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Absorventes gratuitos fazem parte do programa do governo federal
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x