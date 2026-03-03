ATENÇÃO
Fraldas geriátricas e absorventes gratuitos: veja se você tem direito
Produtos são distribuídos em farmácias ligadas ao Programa Farmácia Popular
Por Ane Catarine
Há mais de um ano, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos são distribuídos gratuitamente em farmácias credenciadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) em todo o país.
A medida do governo federal busca ampliar o acesso a itens essenciais de saúde, especialmente para a população de baixa renda.
Na Bahia, são cerca de 1.237 farmácias habilitadas, espalhadas por 365 municípios.
Como retirar fraldas geriátricas?
Como retirar fraldas geriátricas?
Para retirar as fraldas, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do programa, e apresentar:
- Documento oficial com foto e CPF (ou documento de identidade que contenha o número do CPF);
- Receita médica dentro do prazo de validade, emitida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por serviço particular.
Quem pode receber as fraldas?
- Pessoas com 60 anos ou mais;
- Pessoas com deficiência.
Vale ressaltar que também é necessário apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que comprove a necessidade do uso da fralda geriátrica.
No caso de pessoa com deficiência, o documento deve conter a Classificação Internacional de Doenças (CID).
E se o paciente não puder retirar?
Um representante pode fazer a retirada, desde que apresente a receita e os documentos do beneficiário.
Como retirar absorventes gratuitos?
Os absorventes são disponibilizados por meio do Programa Dignidade Menstrual.
Para a retirada, a beneficiária deve comparecer a um estabelecimento credenciado e apresentar:
- Documento oficial com foto e CPF (ou documento de identidade que contenha o número do CPF);
- Documento de Autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impresso, com validade de 180 dias.
A autorização pode ser emitida pelo aplicativo ou site do Meu SUS Digital ou obtida diretamente em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Quem tem direito aos absorventes?
- Estudantes da rede pública;
- Pessoas em situação de vulnerabilidade social;
- Pessoas em situação de rua.
Além dessas condições, é necessário ter entre 10 e 49 anos e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).
