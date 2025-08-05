Farmácia Popular: governo anuncia fechamento de quase 10 mil unidades

Programa Farmácia Popular - Foto: Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou a revogação do credenciamento de quase 10 mil estabelecimentos que integram o Programa Farmácia Popular. O desligamento das unidades acontece depois do retorno da renovação anual obrigatória dos licenciamentos, interrompida em 2018.

Apesar da interrupção de alguns estabelecimentos, inspecionados na última sexta-feira, 1º, o Brasil ainda possui 24 mil farmácias credenciadas na iniciativa, de acordo com os dados disponibilizados pela pasta. As unidades espalhadas pelo país já atenderam aproximadamente 22 milhões de pessoas.

O governo federal ainda espera que o número de beneficiados chegue a 26 milhões até o fim deste ano.

Três pontos para entender o descredenciamento das unidades da Farmácia Popular

o Ministério da Saúde, em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), encerrou o prazo de recadastramento das unidades no dia 31 de julho; Documentação: unidades desligadas do programa não apresentaram as documentações necessários para a manutenção do programa;

unidades desligadas do programa não apresentaram as documentações necessários para a manutenção do programa; I ndícios de irregularidades: 5 mil unidades foram suspensas por indícios de irregularidades, por meio de um sistema de monitoramento adotado pelo governo federal.

Quais são as irregularidades listadas pelo Ministério da Saúde?

Frequência de retirada de medicamentos;

Quantidade vendida em relação à população atendida;

Uso indevido de CPFs.

Com a adequação das unidades, entre os anos de 2023 a 2025, retornaram aos cofres públicos um valor de R$ 8 milhões.

Unidades descredenciadas na Bahia

Ao todo, a Bahia perdeu 146 unidades que oferecem o serviço de Farmácia Popular. Desse total, 39 estabelecimentos estão em Salvador, capital do estado.

Confira 5 unidades de Salvador que tiveram o serviço cancelado

Farmácia DHM Medicamentos: Avenida Aliomar Baleeiro, no bairro de São Cristóvão;

Farmácia Gaste Menos: Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Pituba;

Farmácia João Batista: Rua Virgildásio Sena, no bairro da Boca do Rio;

Drogaria Pro Saúde: Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas;

Drogarias Santana - em recuperação judicial: localizada em diversos bairros da cidade.

O que é o Programa Farmácia Popular?

Criado em 2004, o programa permite a retirada gratuita de medicamentos para tratamento de doenças crônicas em farmácias privadas credenciadas, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Entre os itens disponíveis estão remédios para:

Hipertensão

Diabetes

Asma e rinite

Osteoporose

Glaucoma

Doença de Parkinson

Também é possível retirar contraceptivos, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos.