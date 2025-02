Farmácia Popular: programa terá 100% de gratuidade; veja anúncio

Farmácia Popular agora é 100% gratuito - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A total gratuidade do programa Farmácia Popular foi anunciada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 13. Agora, todos os 41 itens do programa passaram a ser distribuídos de graça nas farmácias credenciadas.

Entenda como a gratuidade funciona:

* A medida deve beneficiar diretamente, e indiretamente, mais de 1 milhão de pessoas por ano;

* Os principais beneficiados serão os as pessoas de terceira idade, que antes precisavam pagar uma parcela do valo do remédio, mas agora eles podem retirar o medicamento de forma gratuita;

* Com essa ampliação da gratuidade, as fraldas geriátricas passam a ser fornecidas de graça para o público elegível;

* A Dapagliflozina, medicamento utilizado no tratamento da diabetes ligada à doença cardiovascular, também será ofertada sem custo;

O anúncio foi feito durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasilia, pela ministra Nísia Trindade. A chefe da palestra lembrou também que em 2024, 24 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo "Farmácia Popular", e o objetivo seria aumentar esse número em 2025. “Estamos acrescentando na gratuidade as fraldas geriátricas, ou seja, estamos falando também de envelhecimento da população. Eu sei a real importância dessa ação. , declarou a ministra da Saúde.

Segundo a pasta, entre 2022 e 2024, o governo federal aumentou o número de pessoas atendidas pelo "Farmácia Popular" em quase 20%, sendo aproximadamente mais 4 milhões de pessoas beneficiadas.

Uma ampliação do credenciamento para farmácias privadas também irá acontecer em municípios ainda não atendidos pelo "Farmácia Popular".

“Abrimos o credenciamento para 758 cidades que ainda não contavam com o Farmácia Popular. Esse programa estava destruído no governo anterior, com relatórios do TCU e CGU, mas graças à Emenda da Transição e empenho do presidente Lula, conseguimos retomá-lo”, complementou a ministra.