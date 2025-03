VÍDEO: Lula anuncia gratuidade de todos remédios da Farmácia Popular

Pronunciamento foi feito na noite desta segunda-feira, 24 - Foto: Reprodução

Na TV, o presidente Lula (PT)anunciou nesta segunda-feira, 24, gratuidade de todos os remédios da Farmácia Popular, assim como as fraldas geriátricas. A informação foi dada durante pronunciamento exibido também na rádio.

"A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios da farmácia popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma, vai poder tirar de graça apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe uma novidade: fralda geriátrica de graça", disse o petista.

Além disso, o petista também exaltou o programa Pé-de-Meia e revelou quando os pagamentos serão depositados na conta dos estudantes. A iniciativa oferece um pagamento mensal de R$ 200 aos alunos da rede pública.

"O pagamento da poupança de R$ 1 mil do programa Pé-de-Meia entra amanhã na contae rendendo. Tem direito a valor quem passou de ano. Mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecer na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família", afirmou Lula.

Durante as declarações, Lula ainda falou em "país destruído" e elencou a sua gestão como 'salvadora' do Brasil.

"Depois de dois anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil", falou.

O pronunciamento do petista acontece em meio à queda nos índices de popularidade do governo Lula (PT) e marca a nova era da comunicação do petista, sob comando do ministro Sidônio Palmeira.

Assista