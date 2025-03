Lula não telefona para Nísia, que soube de demissão pela imprensa

Presidente Lula e ministra da Saúde, Nísia Trindade - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Prestes a deixar a Saúde devido a reforma ministerial, a ministra Nísia Trindadeainda não foi comunicada pelo presidente Lula (PT) sobre a sua demissão da pasta.

Segundo informações da coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, a titular ainda não recebeu telefonema nem do mandatário e nem de auxiliares do governo referente ao assunto.

Nísia será substituída pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Isso porque, de acordo com o periódico, o petista diz a interlocutores que a atual ministra não conseguiu imprimir uma marca à frente da pasta.

O chefe do Executivo federal deve se reunir com a ministra na próxima terça-feira, 25, quando vão discutir sobre a nova vacina do Butantan contra a dengue.

Aos interlocutores, Nísia afirma que está tranquila e mantendo a serenidade, confiante de que cumpriu bem sua missão à frente da pasta.