Ministério da Saúdes acompanha surto de vírus chinês

Risco de pandemia ainda é considerado baixo - Foto: Freepik

O Ministério da Saúde afirmou que está acompanhando o surto do novo vírus respiratório na China, que vem causando infecções respiratórias, especialmente em crianças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) não emitiu alerta nacional, mas afirmou que segue se comunicando com as autoridades, incluindo a China, para monitorar o avanço do caso.

Leia mais:

>> Transações via Pix acima de R$ 5 mil serão informadas à Receita Federal

>> FUP pede a Lula veto à extensão de incentivos na Zona Franca de Manaus

>> Forças de segurança da Bahia realizaram apreensão recorde de 86 fuzis em 2024

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, houve um aumento nas infecções respiratórias agudas, incluindo a gripe.

O risco de uma nova pandemia é considerada baixa, mas há um reforço nas medidas de prevenção e controle de infecções respiratórias.

Também são recomendados outros meios de prevenção, como o uso de máscaras em locais fechados com aglomeração, lavar as mãos com água e sabão frequentemente e o uso de álcool em gel.