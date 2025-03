Lula fará pronunciamento sobre Farmácia Popular e Pé-de-Meia

Pronunciamento deve ir ao ar às 20h30 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) faz um pronunciamento na rádio e televisão na noite desta segunda-feira, 24, sobre os programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular.

O pronunciamento do chefe do Executivo federal deve durar aproximadamente 2 minutos e 18 segundos, de acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom). A gravação deve ir ao ar às 20h30 nas emissoras de televisão e replicado às 6h30 de terça-feira, 25, nas redes de rádio.

As falas públicas do presidente sobre o programa Farmácia Popular acontecem em meio à possível demissão da ministra da pasta, Nísia Trindade, que deve ser substituída pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

No início do mês, durante Encontro Nacional de Prefeitos, a titular da Saúde anunciou que a iniciativa passaria a ofertar todos os medicamentos de graça.