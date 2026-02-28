CONCURSOS
Prefeitura de Feira de Santana divulga resultado preliminar do Reda
Saiu o resultado do Reda para professores com salários de R$ 5,2 mil
Por Isabela Cardoso
A Prefeitura de Feira de Santana publicou, neste sábado, 28, o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de mil professores via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).
A lista completa está disponível no site oficial do município e no Diário Oficial do Município (DOM). O certame oferece uma remuneração de R$ 5.212,34 para uma jornada de 40 horas semanais. O contrato inicial é de 12 meses, com possibilidade de renovação por igual período.
Vagas e Critérios de Seleção
Das mil oportunidades oferecidas, a maior parte (782 vagas) é destinada a profissionais licenciados em Pedagogia. As demais vagas contemplam áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, entre outras.
A seleção foi realizada exclusivamente por análise curricular, pontuando formação acadêmica, experiência em docência e participação em eventos educacionais.
Candidatos que desejarem contestar a pontuação devem ficar atentos aos prazos de interposição de recursos, conforme as orientações da Secretaria Municipal de Educação (Seduc). Como esta é apenas a etapa preliminar, o cronograma oficial deve ser acompanhado diariamente pelos canais da prefeitura.
