NO PIQUE
Cantor celebra aniversário com corrida noturna em Feira de Santana
Com apoio da Sudesb, evento terá três percursos, premiação e apresentações musicais
Por Kenna Martins*
Siga o A TARDE no Google
O cantor feirense de arrocha Thiago Aquino vai comemorar o aniversário de 31 anos de um jeito diferente neste ano. No dia 30 de maio, a cidade de Feira de Santana será cenário de uma corrida noturna especial, organizada em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).
A proposta é reunir fãs, atletas e admiradores do artista em uma grande celebração que une esporte e entretenimento. De acordo com a organização, a corrida terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km, permitindo a participação de corredores com diferentes níveis de preparo físico.
Após a prova, a programação continua com apresentações musicais e a cerimônia de premiação dos participantes. O cantor também vai participar de uma sessão especial de fotos com o público, ampliando a interação com os fãs em uma data simbólica.
Segundo o empresário do artista, Wagner Miau, a iniciativa reforça que o esporte pode estar presente em qualquer ocasião, inclusive em momentos festivos. "A proposta é estimular a prática de atividades físicas e destacar os benefícios para a saúde e o bem-estar".*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes