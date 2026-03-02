Cantor celebra aniversário com corrida noturna em Feira de Santana

Thiago Aquino - Foto: Foto: Larissa Falcão | AG. A TARDE

O cantor feirense de arrocha Thiago Aquino vai comemorar o aniversário de 31 anos de um jeito diferente neste ano. No dia 30 de maio, a cidade de Feira de Santana será cenário de uma corrida noturna especial, organizada em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

A proposta é reunir fãs, atletas e admiradores do artista em uma grande celebração que une esporte e entretenimento. De acordo com a organização, a corrida terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km, permitindo a participação de corredores com diferentes níveis de preparo físico.

Após a prova, a programação continua com apresentações musicais e a cerimônia de premiação dos participantes. O cantor também vai participar de uma sessão especial de fotos com o público, ampliando a interação com os fãs em uma data simbólica.

Segundo o empresário do artista, Wagner Miau, a iniciativa reforça que o esporte pode estar presente em qualquer ocasião, inclusive em momentos festivos. "A proposta é estimular a prática de atividades físicas e destacar os benefícios para a saúde e o bem-estar".

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana