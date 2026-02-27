Menu
ENDIVIDADOS

Inadimplência atinge 282 mil pessoas e supera R$ 1,45 bilhão em Feira

Consumidores poderão renegociar débitos com até 99% de desconto

Kenna Martins*

Por Kenna Martins*

27/02/2026 - 13:14 h

﻿Em Feira de Santana, município do centro-norte da Bahia, mais de 282 mil consumidores estão inadimplentes. Os dados, divulgados pela Serasa, apontam que os débitos acumulados pelos feirenses ultrapassam R$ 1,45 bilhão, envolvendo contas de bancos, financeiras, cartões de crédito, além de serviços essenciais como água, energia elétrica, gás e telefonia. Na Bahia são 4.972.121 inadimplentes, com 14.345.402 dívidas que somam R$ 20,8 bilhões.

Até o dia 1º de abril, esses cidadãos endividados podem renegociar seus débitos no Feirão Serasa Limpa Nome 2026, considerado o maior mutirão de negociação do país, e conseguir abatimentos significativos, em algumas ofertas chegando a 99% de desconto.

A ação nacional, iniciada em 23 de fevereiro, reúne mais de 2,2 mil empresas parceiras e segue até 1º de abril, oferecendo condições especiais de parcelamento e abatimentos expressivos para quem deseja regularizar a situação e retirar o nome dos cadastros de inadimplência.

Como participar

Os acordos podem ser firmados de forma digital, com possibilidade de pagamento via PIX, o que agiliza a baixa da negativação após a compensação. Os interessados podem consultar gratuitamente suas pendências e negociar pelos seguintes canais:

Recorde de acordos

O interesse da população por renegociação tem crescido. Na última edição do Feirão Serasa Limpa Nome, realizada entre novembro e dezembro do ano passado, os brasileiros fecharam mais de 10,2 milhões de acordos, evidenciando a busca por alternativas que permitam retomar o equilíbrio financeiro.

Para a diretora da Serasa, Aline Maciel, o cenário da inadimplência vai além de atrasos pontuais. “A inadimplência não é apenas um reflexo de atrasos pontuais, mas de um contexto econômico que pressiona o orçamento das famílias e dificulta o planejamento financeiro de longo prazo”, afirma.

“Por isso, o Feirão vai além da negociação de dívidas e pode ser o primeiro passo de uma jornada de educação financeira, ao permitir que o consumidor entenda sua situação, renegocie compromissos em condições mais justas e volte a planejar o futuro com mais clareza”, completa revelando que expectativa é que, nesta nova edição, o número de acordos volte a crescer,

    *Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

