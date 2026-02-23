Menu
BRASIL
NOME SUJO?

Feirão Limpa Nome com descontos de até 99% começa nesta segunda

Mutirão para renegociar dívidas reúne mais de 2.200 empresas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/02/2026 - 9:05 h

Feirão Limpa Nome 2026
Feirão Limpa Nome 2026 -

O Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira, 23, com descontos de até 99% para renegociação de dívidas. A 35ª edição do mutirão segue até 1º de abril de 2026 e reúne mais de 2.200 empresas parceiras, entre bancos, financeiras, varejistas, operadoras de telefonia e concessionárias de serviços.

Segundo a Serasa, o Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de inadimplentes, quase metade da população adulta. As condições são válidas em todos os canais oficiais, digitais e presenciais.

Descontos e formas de pagamento

Durante o Feirão, consumidores podem obter abatimentos de até 99%, parcelamento facilitado e, em alguns casos, limpar o nome na hora ao pagar via PIX. As parcelas começam a partir de R$ 9,90, com opções por boleto, PIX ou cartão.

Também podem aparecer ofertas para dívidas negativadas e débitos com mais de cinco anos. Após o pagamento, a empresa credora tem até cinco dias úteis para retirar a restrição dos cadastros.

Como negociar e o que não entra

A renegociação pode ser feita gratuitamente pelo site e aplicativo da Serasa, WhatsApp oficial, telefone e em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país.

Não podem ser negociadas dívidas protestadas em cartório, débitos com o governo, cheques sem fundo e casos de falência. Antes de fechar acordo, o consumidor pode consultar gratuitamente a situação do CPF pelo Extrato Serasa, disponível nas plataformas digitais.

Tags:

Feirão Limpa Nome pagamento via PIX renegociação de dívidas serasa

Ver todas

x