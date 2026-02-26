Criança de 2 anos morre afogada em piscina de casa na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma criança de dois anos morreu afogada nesta quarta-feira, 25, na piscina de casa, no bairro do SIM, emFeira de Santana, município do centro-norte da Bahia. João Guilherme Virgínio de Souza foi encontrado sem vida pelo irmão de 14 anos.

Segundo relato dos familiares, o menino teve acesso à água porque a cerca de proteção estava aberta.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde será submetido à perícia.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Feira de Santana, e a 2ª Delegacia Territorial apura o caso.

Outras mortes de crianças por afogamento em 2026

Este caso não é isolado e, neste ano, outras crianças morreram afogadas em piscinas no Brasil.

No último dia 7, um bebê de um ano se afogou durante a própria festa de aniversário, no município São Carlos, interior de São Paulo. Ele foi encontrado ainda com vida, boaiando, chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar local, onde não resistiu.

Outra vítima, também registrada na Bahia, desta vez no município de Gandu, morreu em uma piscina residencial localizada no bairro Antônio Figueiredo de Almeida.

O afogamento continua sendo uma das principais causas de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).