GANDU

Criança morre após afogamento em piscina na Bahia

Vítima chegou a ser socorrida por familiares e vizinhos, mas não resistiu

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

18/01/2026 - 17:10 h
Corpo foi encaminhado ao IML da região para a realização da necropsia
Corpo foi encaminhado ao IML da região para a realização da necropsia -

Uma tragédia abalou o município de Gandu, no sul da Bahia, neste domingo, 18. Uma criança morreu após se afogar em uma piscina residencial localizada no bairro Antônio Figueiredo de Almeida.

De acordo com informações preliminares, a vítima chegou a ser socorrida por familiares e vizinhos, mas não resistiu.

Investigação

Equipes da Polícia Civil foram acionadas para iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para a realização da necropsia.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se havia adultos supervisionando o local no exato momento da queda ou se a piscina possuía equipamentos de proteção, como grades ou cercas.

Ocorrências

O incidente em Gandu não é um caso isolado neste início de ano. O estado da Bahia tem registrado um volume alto de ocorrências relacionadas a afogamentos em 2026:

Salvador: Somente na capital, foram registrados mais de 80 incidentes em praias nos primeiros 15 dias de janeiro.

Perfil: O afogamento continua sendo uma das principais causas de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

Orientações de Segurança

Especialistas em salvamento reforçam que, em casos de piscinas residenciais, a prevenção é a única medida totalmente eficaz:

  • Distância de um braço: crianças pequenas devem estar sempre ao alcance das mãos de um supervisor.
  • Ralos de sucção: é fundamental que as piscinas possuam ralos anti-aprisionamento para evitar que cabelos ou membros sejam sugados.
  • Cercamento: instalação de barreiras físicas de pelo menos 1,20m de altura ao redor da piscina é recomendada por normas de segurança internacionais.

