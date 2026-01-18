GANDU
Criança morre após afogamento em piscina na Bahia
Vítima chegou a ser socorrida por familiares e vizinhos, mas não resistiu
Por Jair Mendonça Jr
Uma tragédia abalou o município de Gandu, no sul da Bahia, neste domingo, 18. Uma criança morreu após se afogar em uma piscina residencial localizada no bairro Antônio Figueiredo de Almeida.
Leia Também:
De acordo com informações preliminares, a vítima chegou a ser socorrida por familiares e vizinhos, mas não resistiu.
Investigação
Equipes da Polícia Civil foram acionadas para iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para a realização da necropsia.
Até o momento, as autoridades não confirmaram se havia adultos supervisionando o local no exato momento da queda ou se a piscina possuía equipamentos de proteção, como grades ou cercas.
Ocorrências
O incidente em Gandu não é um caso isolado neste início de ano. O estado da Bahia tem registrado um volume alto de ocorrências relacionadas a afogamentos em 2026:
Salvador: Somente na capital, foram registrados mais de 80 incidentes em praias nos primeiros 15 dias de janeiro.
Perfil: O afogamento continua sendo uma das principais causas de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).
Orientações de Segurança
Especialistas em salvamento reforçam que, em casos de piscinas residenciais, a prevenção é a única medida totalmente eficaz:
- Distância de um braço: crianças pequenas devem estar sempre ao alcance das mãos de um supervisor.
- Ralos de sucção: é fundamental que as piscinas possuam ralos anti-aprisionamento para evitar que cabelos ou membros sejam sugados.
- Cercamento: instalação de barreiras físicas de pelo menos 1,20m de altura ao redor da piscina é recomendada por normas de segurança internacionais.
