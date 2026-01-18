Criança morre após afogamento em piscina na Bahia

Corpo foi encaminhado ao IML da região para a realização da necropsia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma tragédia abalou o município de Gandu, no sul da Bahia, neste domingo, 18. Uma criança morreu após se afogar em uma piscina residencial localizada no bairro Antônio Figueiredo de Almeida.

De acordo com informações preliminares, a vítima chegou a ser socorrida por familiares e vizinhos, mas não resistiu.

Investigação

Equipes da Polícia Civil foram acionadas para iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para a realização da necropsia.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se havia adultos supervisionando o local no exato momento da queda ou se a piscina possuía equipamentos de proteção, como grades ou cercas.

Ocorrências

O incidente em Gandu não é um caso isolado neste início de ano. O estado da Bahia tem registrado um volume alto de ocorrências relacionadas a afogamentos em 2026:

Salvador: Somente na capital, foram registrados mais de 80 incidentes em praias nos primeiros 15 dias de janeiro.

Perfil: O afogamento continua sendo uma das principais causas de morte acidental entre crianças de 1 a 4 anos no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

Orientações de Segurança

Especialistas em salvamento reforçam que, em casos de piscinas residenciais, a prevenção é a única medida totalmente eficaz: