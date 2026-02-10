Menu
BRASIL
TRAGÉDIA

Bebê morre afogado em piscina durante a própria festa de aniversário

Garotinho e família comemoravam aniversário de um ano

Redação

Por Redação

10/02/2026 - 15:16 h

Bebê foi encontrado boiando dentro da piscina
Bebê foi encontrado boiando dentro da piscina -

Um bebê, de 1 ano, morreu após se afogar em uma piscina durante a própria festa de aniversário, na noite de sábado, 7, em uma chácara, no bairro Loteamento Aracê de Santo Antônio II, em São Carlos, interior de São Paulo.

De acordo com relatos, Noah Gabriel da Silva Guimarães foi encontrado boiando dentro da piscina. Na hora do acidente, outras dez pessoas participavam da comemoração. O bebê foi retirado da piscina por um dos participantes da festa, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Universitário de São Carlos, onde morreu.

Os pais de Noah compareceram à delegacia, na madrugada de domingo, 8, e informaram que o afogamento ocorreu no final da festa. Segundo o relato, a mãe desmontava a mesa de enfeites enquanto o bebê estava no colo do pai.

Ainda conforme o registro policial, o menino teria descido do colo do pai e seguido em direção à piscina. Os policiais observaram que um toldo estava abaixado por causa da chuva, o que impedia a visualização da área da piscina a partir do salão onde ocorria a festa. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido.

x