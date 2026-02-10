Menu
BAHIA
DESCANSO

Servidores de Lauro de Freitas terão folgão durante o Carnaval

Festa popular terá início nesta quinta-feira, 12

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/02/2026 - 15:06 h

Servidores de Lauro de Freitas terão folgão durante o Carnaval
Servidores de Lauro de Freitas terão folgão durante o Carnaval -

Durante o período do Carnaval, a Prefeitura de Lauro de Freitas decretou ponto facultativo nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Devido medida publicada no Diário Oficial do Município em 9 de janeiro e integra o calendário oficial de feriados.

De acordo com a gestão municipal, a decisão é estratégica, já que o município, localizado a poucos quilômetros de Salvador, é diretamente impactado pela dinâmica da capital baiana durante os dias de festa, e a respeito ao fluxo de pessoas e à mobilidade urbana.

O ponto facultativo vale para a maioria dos órgãos da administração municipal, que terão o expediente suspenso durante o período carnavalesco.

No entanto, o decreto determina que funcionem normalmente os setores cujos serviços não podem sofrer interrupção, considerados essenciais. Entre os serviços mantidos estão:

I – Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, fiscalização de transporte e trânsito, além das atividades fiscalizatórias exercidas em regime de plantão ou escala;

II – Saúde pública, exclusivamente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), ambos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, bem como as atividades de fiscalização da Vigilância Sanitária;

III – Casas de acolhimento e abrigamento de crianças, adolescentes, população em situação de rua e mulheres vítimas de violência, vinculadas à Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), além das atividades exercidas em regime de plantão pelo Conselho Tutelar e pelo Serviço Especializado de Abordagem Social;

IV – Outros serviços essenciais definidos pela autoridade administrativa competente.

x