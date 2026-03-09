Lula mostra preocupação e revela medo de invasão ao Brasil

Siga o A TARDE no Google

Lula ainda citou a ausência de ferramentas estratégicas para a proteção do Brasil, a exemplo das armas nucleares - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, nesta segunda-feira, 9, o temor de que o Brasil seja alvo de uma invasão ao seu território em um futuro não distante.

A fala de Lula ocorreu durante encontro com Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, que está no Brasil. Segundo o petista, o país precisa de investimentos voltados para a sua defesa, para que possa afastar qualquer ameaça à soberania.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lula ainda citou a ausência de ferramentas estratégicas para a proteção do Brasil, a exemplo das armas nucleares.

"Aqui (no Brasil) ninguém tem bomba nuclear, nossos drones são para agricultura, ciência e tecnologia e não para a guerra. Pensamos em defesa como dissuasão. Mas não sei se Ramaphosa percebe, se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente", disparou Lula.

Se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente Lula - presidente do Brasil

Movimento dos EUA

A declaração de Lula ocorre em meio aos movimentos recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mirando a entrada e influência em territórios como a Venezuela, processo que culminou na prisão de Nicolás Maduro, e Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, mas tem despertado interessa da Casa Branca.

Cuba, que sofre um bloqueio econômicos dos Estados Unidos, também se tornou alvo do país. Nos últimos dias, Trump prometeu promover transformações na ilha, que vive sob regime comunista desde a década de 1960.

O Irã, no Oriente Médio, também se tornou alvo recente do país, com ataques a míssil por parte orquestrado com Israel, importante aliado americano.